Hadj-2019 : Les inscriptions ont débuté jeudi

Les inscriptions au tirage au sort pour l'accomplissement du hadj, au titre de l'année 2019, ont débuté jeudi, et se poursuivront jusqu'au 7 novembre prochain, a annoncé le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, dans un communiqué.

À cet effet, le ministère de l'Intérieur invite les citoyennes et citoyens souhaitant accomplir le pèlerinage pour cette saison, à s'inscrire sur le site web du ministère (www.interieur.gov.dz) ou en se rapprochant de leur commune de résidence ou de n'importe quelle commune à travers le territoire national. Le ministère précise que la participation au tirage au sort implique le remplissage des renseignements du formulaire mis à la disposition de tout citoyen âgé de 19 ans et plus, à la date de l'inscription suivant des conditions bien définies.

Parmi les conditions exigées, le postulant au hadj 2019 ne doit pas avoir accompli le hadj durant les 7 dernières années, soit depuis 2012.

Le «mahram» (tuteur) est obligatoire pour la femme âgée de moins de 45 ans, quant aux femmes âgées de plus de 45 ans, celles-ci peuvent s'inscrire individuellement ou avec un «mahram» légal. Pour les femmes souhaitant s'inscrire avec un «mahram» légal, il est exigé que le lieu de résidence soit dans la même commune et l'inscription faite via le même moyen (internet ou la commune). Le «mahram» doit s'inscrire en premier, afin que la femme puisse s'inscrire avec lui. Le candidat au hadj-2019 doit également préciser le nombre d'inscriptions précédentes et consécutives durant les 10 dernières années.

Pour rappel, le ministère des Affaires religieuses a décidé d'entamer les préparations du hadj-2019 plus tôt, dans l'objectif de régulariser le dossier administratif avant la date fixée. «Nous avons un délai de huit mois pour achever toutes les démarches administratives obligatoires pour le hadj», a indiqué récemment M. Mohamed Aïssa. Dans ce sillage, le ministre a révélé qu'une rencontre avec le ministre saoudien des Affaires religieuses est prévue, en décembre prochain. Elle portera, entre autres, sur les nouvelles mesures prévues pour assurer le bon déroulement de la nouvelle saison du hadj, dont «le choix du site d'hébergement, le choix des agences, le programme du voyage et la prise en charge des hadjis sur les terres saoudiennes», a-t-il précisé.

Sur le plan organique, le ministre a estimé que la précédente saison du hadj était la meilleure depuis 2014, signalant que l'étape de Mina reste toujours le point noir qui enregistre le plus d'accidents. S'agissant du travail de la commission de contrôle, qui a été installée par le ministère, lors de la saison précédente, le ministre des Affaires religieuses a expliqué que «cette commission a été chargée de recenser toutes les infractions commises par les agences de voyages et les membres de la délégation». En outre, le premier responsable du secteur a indiqué que l'évaluation de la saison du hadj se fera après la remise des rapports au Premier ministre, soulignant que d'autres rapports seront remis à l'Office national du hadj et de la omra (ONHO). Pour son évaluation préliminaire, Mohamed Aïssa s'est dit très satisfait des résultats enregistrés, et ce malgré quelques défaillances.

Le ministre a, à cet effet, promis de sanctionner les agences qui n'ont pas tenu leurs promesses envers les clients. Ainsi, «en plus de figurer sur la liste noire du ministère des Affaires religieuses, un rapport sur ces agences sera transmis au ministre du Tourisme, pour prendre les dispositions nécessaires», a-t-il ajouté.

En prévision du hadj-2019, a-t-il poursuivi, «le choix des sociétés de services figurera parmi les conditions exigées des agences de voyages, pour éviter le scénario de l'année précédente». Par ailleurs, le ministre a assuré que tous les hadjis ont eu leur part d'eau de Zemzem, malgré le nombre de plaintes enregistrées à cet effet. «À partir de 2019, le transport d'eau de Zemzem sera inclus dans les frais du hadj et deviendra obligatoire», a-t-il dit, soulignant que «le ministère est en train de chercher la meilleure méthode pour la distribution de cette eau». Ainsi, les bouteilles d'eau de Zemzem seront, soit distribuées aux hadjis dès leur l'arrivée à l'aéroport en Algérie, ou avant leur départ.

Salima Ettouahria