Premier carnet d’épargne : La BADR lance « Daftar El-Fellah »

Le président-directeur général de la Banque de l’agriculture et du développement rural, Boualem Djebbar, a annoncé que cet établissement financier est sur le point de lancer des nouveaux services au profit des agriculteurs. Cette opération englobe des crédits islamiques saisonniers à court terme et autres formules de crédits à long terme destinés à l’investissement agricole, aux côtés de dépôts suivant les pratiques de la finance islamique, dénommées «Daftar El Fellah» (cahier de l’agriculteur).

Dans une déclaration à la presse, Boualem Djebbar a précisé que ces nouveaux services profiteront à plus de 1,2 million d’agriculteurs. Il précisera que ces derniers n’ont qu’à présenté leur carte d’agriculteur comme document pour bénéficier des deux services, notant que le carnet d’épargne est proposé sous deux formes, le premier «Halal» (sans intérêts... Ndlr), et le deuxième offre des intérêts à son titulaire. Boualem Djebbar a ajouté dans le même ordre d’idées que la banque qu’il dirige, poursuivra sa politique de soutien agricole en accompagnant tout les projets et les investissements agricoles à travers notamment les crédits «Rfik», et «Ettahadi», qui est un crédit d’investissement partiellement bonifié, destiné aux nouvelles exploitations agricoles et d’élevage ou aux projets implantés sur des terres agricoles non exploitées, relevant de la propriété privée ou du domaine privé de l’Etat.

Il a rappelé que la BADR a financé, depuis 2008, plus de 20.000 agriculteurs dans le cadre du crédit Rfig, soulignant que cet établissement bancaire de proximité assure l’accompagnement de l’agriculteur. M. Djebbar a fait savoir, que la banque qu’il dirige, vise à se rapprocher davantage de ses clients, en témoigne la densification de son réseau avec ses 318 agences bancaires et 39 succursales régionales réparties à travers le territoire national, dont 7 agences bancaires locales implantées dans la wilaya de Relizane. Boualem Jabbar, a déclaré que l'augmentation de la valeur des crédits n'était pas à l’ordre du jour, ajoutant que la banque s'efforçait de récupérer les prêts accordés aux agriculteurs et de les rediriger vers d'autres agriculteurs. Banque leader dans le secteur du crédit agricole, la Banque de l'agriculture et du développement rural a pour vocation première d’accompagner le développement de l’agriculture.

Depuis 2005, la BADR, qui a diversifié son portefeuille destiné au secteur de l’Agriculture, consacre l’essentiel de ses financements à ce secteur, au développement rural et à l’industrie agroalimentaire. «Au fil du temps, les mécanismes de financement ont évolué dans le sens d’une meilleure adaptation aux besoins du secteur agricole», a déclaré le PDG de la banque. Ce soutien continu de l’agriculture, inscrit dans la stratégie de la banque, s’est consolidé, a-t-il tenu à souligner, à travers la dynamisation du Fonds de garantie des crédits agricoles, et la mise en place de l’assurance agricole qui confortent ainsi les missions de la banque, notamment en matière de recouvrement, un taux qui demeure «acceptable», selon M. Djebbar.

La BADR, qui offre une gamme diversifiée de crédits agricoles, compte plus de 4.500 bénéficiaires du crédit «Ettahadi», de même qu’elle a accordé plus de 20 milliards de dinars de crédits au profit des agriculteurs saisonniers, alors que plus de 80% de son portefeuille mobilisé à cet effet, soit plus de 1.200 milliards de dinars, vont aux projets agricoles initiés dans le cadre des dispositifs de soutien à l’emploi de jeunes. Il faut rappeler enfin, que la Banque de l’agriculture et du développement rural lancera prochainement d’autres formules (nouvelles) de crédits appelées crédits fonciers pour particuliers pour l’acquisition de logements dans le cadre de la branche «BADR Housing» (BADR habitat) au niveau de plusieurs wilayas.

Salima Ettouahria