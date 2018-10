Manifestations économiques à l’étranger : Installation de la Commission chargée de l’organisation

Le ministre du Commerce a procédé jeudi dernier à l'installation de la commission nationale multisectorielle chargée de la préparation et de l'organisation des manifestations économiques et des expositions algériennes à l'étranger. Dans sa déclaration, note un communiqué du ministère, Saïd Djellab a indiqué que «les initiatives et participations individuelles des opérateurs économiques algériens aux différentes expositions à l'étranger ne peuvent avoir lieu dorénavant sans passer par cette Commission et sans l'approbation du ministère du Commerce». Le ministre voit en cet encadrement une priorité, car, comme il n’a cessé de le répéter, il y va de l’image de l’Algérie. D’autant plus que le nombre d’entreprises qui prennent part à ce genre de rendez-vous internationaux, ou qui s’orientent résolument vers l’export, ne cessent d’augmenter. Tout récemment, M. Djellab, égrenant les différents encouragements en faveur des entreprises, annonçait l’instauration d’une prime pour l’exportation qui va être directement donnée à l’exportateur des produits agricoles et industriels. En termes de chiffres, la Safex souligne sur son site que l’Algérie prend part durant l’année 2018 à 5 foires internationales, 6 expositions spécifiques et 7 Salons spécialisés. Il y a également de relever que les exportations, durant le premier trimestre 2018, ont connu une hausse de 15,8% par rapport à la même période de 2017. Et pour les 8 premiers mois de l’année en cours, les exportations hors hydrocarbures ont atteint les 2 milliards de dollars.

Dans cette optique, l’Association nationale des exportateurs algériens a relevé que la promotion et la diversification des échanges économiques vers l’étranger, est tributaire de la création d’un Secrétariat d’Etat à l’exportation. Sa mission, expliquait son président Ali Bey Nasri, sera de se charger de la maîtrise de la balance commerciale, la gestion des accords d’associations (Union européenne, Grande zone arabe de libre-échange) ainsi que l’adhésion de l’Algérie à l’OMC. Au sujet de la bataille de l’export, M. Nasri avait relevé la nécessité d’attirer les investissements directs étrangers dans des filières exportatrices, encourager les entreprises à exporter en mettant en place un cadre réglementaire incitatif, notamment dans le cadre des changes. Par ailleurs le communiqué du ministère précise que la Commission nationale multisectorielle, qui vient d’être installée, est composée de représentants des ministères du Commerce, de la Défense nationale, des Affaires étrangères, de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, des Travaux publics et des Transports, de l'Industrie et des Mines, du Tourisme et de l'Artisanat et de la Culture, outre des représentants d'institutions nationales, à l'instar de la direction générale des douanes algériennes, la Société algérienne des foires et exportations (Safex), l'Agence nationale de la promotion du commerce extérieur (ALGEX), la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI) et Air Algérie.

Fouad Irnatene