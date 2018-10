Comité technique mixte Algéro-tunisien : Développer davantage les zones frontalières

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a insisté sur la nécessité d'activer la convention de jumelage entre l'Agence tunisienne du tourisme, et l'Agence nationale du développement touristique (ANDT), signée en 2015.

S’exprimant à l'occasion de la clôture dans la soirée de mercredi, à l’hôtel El Aurassi, de la 4e session du comité technique mixte algéro-tunisien, il a souligné qu’il sera procédé au renforcement des relations de coopération et d'échanges à travers les instances touristiques et hôtelières des wilayas frontalières des deux pays conformément aux recommandations issues de la dernière rencontre nationale sur le développement des zones frontalières. Il a ajouté qu’ils allaient réaliser plusieurs grands projets touristiques complémentaires entre les deux pays au niveau des régions frontalières. Le ministre n’a pas manqué d’exprimer davantage son enthousiasme quant à l'avenir prometteur de l’activité touristique en Algérie indiquant qu’à travers les programmes de développement lancé ces dernières années, notre pays est en train de récupérer sa position en tant que leader au niveau des pays du Maghreb dans ce secteur porteur pour l’économie nationale. Mettant à profit cette occasion, le premier responsable du secteur a mis en avant les différentes réalisations de l’Algérie notamment sur plan socio-économique dans le cadre du développement durable. Il dira dans ce sens que ces réalisations sont là, grâce à la politique de la paix et de la réconciliation nationale initiée par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, qui a permis de «recouvrer la sécurité et sérénité du pays». De son côté, la ministre tunisienne du Tourisme et de l'Artisanat, Mme Selma Elloumi Rekik, a souligné la disponibilité de son pays à accompagner davantage l’Algérie dans le développement du tourisme. La ministre a par ailleurs, indiqué que jusqu'au 10 octobre 2018 la Tunisie avait reçu 1,9 million de touristes algériens alors que le nombre des tunisiens ayant visité l'Algérie durant la même période avait atteint 1,3 million. Mme Selma Elloumi n’a pas manqué de réaffirmer le gra­nd attachement de son pays à faciliter l'accès des Algériens en Tunisie. Elle a fait savoir, dans ce contexte que le gouvernement tunisien tend à augmenter à plus de 35 le nombre de vols entre l'Algérie et la Tunisie. Il y a lieu de noter que la 4e session du comité technique mixte a été couronnée par un accord sur la nécessité de développer le secteur du tourisme entre les deux pays notamment au niveau des zones frontalières communes. Dans un document dont une copie nous a été transmise, les deux parties ont convenu de développer les expériences et les expertises dans le domaine du tourisme durant le premier trimestre de 2019, notamment en termes de classification et d'exploitation des entreprises touristiques, différents types confondus, d'aménagement des zones touristiques et d'exploitation du foncier touristique, particulièrement dans les zones frontalières, outre l'actualisation des trois conventions de jumelage passées entre les établissements algériens de formation en tourisme et ses homologues tunisiens. Il s'agit également de nouvelles conventions avec les deux écoles sises aux frontières des deux pays et ce pour une durée de trois ans (2019-2021). Aussi un programme exécutif a été élaboré pour 2019 et 2020 à l'effet de renforcer l'action commune en termes de vulgarisation et de communication touristique, ainsi que de développement de l'investissement touristique entre les deux pays à travers la présentation des mesures incitatives aux projets d'investissement touristique en sus de l'accord sur l'échange d'expertise en matière de contrôle touristique. Les deux parties ont convenues également sur la nécessité de mettre en valeur le rôle des technologies de l'information et de la communication et la nécessité de les exploiter dans ce domaine porteur. A ce titre, les deux parties ont introduit au sein du prochain programme exécutif un nouveau domaine de coopération concernant la numérisation.

Makhlouf Ait Ziane