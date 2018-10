Diversification des exportations : Faciliter l’investissement

La diversification des exportations hors hydrocarbures passe nécessairement par la facilitation de l’investissement, a considéré jeudi à Constantine le président de l’Association nationale des exportateurs algériens (ANEXAL), Ali Bey Nasri, au cours d’une journée d’information sur la promotion des exportations hors-hydrocarbures tenue au palais de la culture Malek-Haddad.

S’exprimant à l’occasion de cette rencontre, organisée à l’initiative de la Chambre du commerce et d’industrie Rhumel (CCIR), le même intervenant, qui a appelé à surmonter les contraintes entravant l’épanouissement de l’investissement, notamment dans les zones frontalières et dans les régions du Sud, a estimé que l’investissement est en mesure d’aider au développement du pays, et à diversifier ses capacités d’exportation pour mieux s’intégrer dans l’économie mondiale.

Dans ce sens, M. Nasri, qui a exhorté les pouvoirs publics à faire preuve de davantage d’encouragement vis-à-vis des investisseurs en veillant à la délivrance de l’acte d’investissement, «rapidement et gratuitement dans le Sud du pays», a plaidé pour la mise en place dans les régions frontalières de zones industrielles viabilisées pour booster l’investissement dans ces endroits inexploités. A ce titre, le président de l’ANEXAL, qui a appelé à l’ouverture des frontières pour faciliter l’activité d’exportation, a insisté sur l’importance de l’adaptation de la réglementation du change qui demeure «draconienne» pour les exportateurs, sachant, a ajouté le même intervenant, que des entreprises algériennes ont atteint un stade de maturité lui permettant d’agir avec davantage de flexibilité.

Le président de l’ANEXAL qui a aussi appelé à la révision de l’ordonnance 96/22 sur la pénalisation, a plaidé pour la construction d’une agriculture exportatrice à l’aide d’une expertise de renommée permettant la mise en place d’une plateforme logistique dédiée à cette filière créatrice de richesse (agriculture). Faisant état de l’existence de 700 exportateurs en Algérie, M. Nasri a insisté sur l’importance de libérer l’initiative.

Le président de l’ANEXAL a salué les efforts déployés par les Douanes qui ont contribué «grandement» à la facilitation de l’opération d’exportation. Il a mis en valeur la stratégie nationale relative à l’exportation en cours d’élaboration. L’Etat a prévu plusieurs facilitations pour promouvoir les exportations, a ajouté le même intervenant.