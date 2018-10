Vente directe : Le marché algérien représente un fort potentiel pour « QNET »

Fort de ses potentialités insoupçonnées et des réelles opportunités d’investissement qu’il offre, le marché algérien de la vente directe reste vierge. Raison pour laquelle «QNET» entend en profiter pour renforcer davantage sa présence dans notre pays. Et déjà, cette multinationale, comme pour dégager la voie, est sur le point d'entrer sur de nouveaux marchés dans le continent africain. «Nous sommes déjà présents en Algérie grâce à notre bureau régional basé à Dubaï, aux Emirats arabes unis», a tenu à rappeler un communiqué de presse de «QNET», qui célèbre cette année ses 20 ans d’existence. En tant que société de vente directe de «premier plan» en Asie, elle prévoit à cette occasion d'introduire une série de « nouveaux» produits dans le domaine de la nutrition et des biens de consommation durables, lesquels viennent enrichir une gamme «variée» et «très large» de produits. «Nous avons commencé avec un seul produit en 1998, et nous en proposons aujourd'hui plus de 100 dans les catégories de santé, de bien-être, de maison et de vie, de soins personnels, des montres et bijoux, de formation en ligne et des vacances. Nous avons des clients de la Côte d'Ivoire à l'Indonésie, du Caire à Kolkata, du Maroc à Moscou qui ont non seulement bénéficié de nos produits, mais également de notre opportunité commerciale. Ce sont des millions de clients satisfaits dans plus de 100 pays», a déclaré à cet effet le PDG de «QNET».

Trevor Kuna se dit aujourd’hui fier de voir son entreprise devenir, 20 ans plus tard, un acteur «majeur» dans le secteur de la vente directe, un «pionnier» dans le domaine du e-commerce et l’une des «rares» entreprises asiatiques à développer une présence mondiale à croissance «rapide», notamment sur les marchés émergents qui ont récemment découvert la vente directe. Industrie mondiale florissante ayant généré 189,6 milliards de dollars en 2017, la vente directe implique plus de 116 millions de personnes dans le monde. La plate-forme de commerce électronique de «QNET» a permis à l’entreprise de se développer rapidement au-delà des frontières internationales, et son modèle commercial de base a permis de créer des centaines de milliers de micro-entrepreneurs, notamment dans les économies émergentes où les opportunités de revenus classiques sont rares. Les fondateurs de «QNET» ont su fusionner le concept de vente directe, «vieux» de plusieurs décennies, avec la popularité «croissante» du commerce électronique, permettant ainsi à cette entreprise d'être «véritablement mondiale» et «accessible» à tous.

«Cette stratégie a porté ses fruits et, deux décennies plus tard, nous pouvons dire avec fierté que notre groupe a touché des vies dans le monde entier», ajoutera son premier responsable.

S. A. M.