Douanes algériennes : S’adapter aux nouvelles exigences

« La modernisation des Douanes et la numérisation du secteur figurent parmi les priorités.» Un objectif réitéré, mercredi dernier, par M. Farouk Bahamid, lors de son intervention devant une délégation de la commission des affaires économiques et financières du Conseil de la nation.

Le nouveau système informatique des Douanes, censé se substituer au système informatique actuel, mis en place en 1995, cible « le dédouanement et la franchise électroniques et la sélection automatique des biens à haut risque via le système de gestion des risques», expliquent, dans ce sens, des responsables de cette administration. Le dispositif préconisé dans le sillage de la modernisation du secteur, devra couvrir également l'échange électronique des données et des documents numérisés au titre du guichet unique ainsi que le suivi, en temps réel, des étapes de dédouanement et du monitoring. La refonte de l’actuel système informatique, au regard des insuffisances constatées à ce niveau, était , ainsi, devenue nécessaire, au vu des enjeux et défis auxquels fait face l’administration des Douanes. En fait, le système en vigueur a été utile à l’administration douanière, mais il s’avère aujourd’hui dépassé, voire obsolète, car les technologies ont beaucoup évolué entre-temps. La conjoncture exige, en fait, que les Douanes se dotent de moyens plus performants, et plus efficaces aussi, pour permettre aux acteurs douaniers de conclure à des données plus précises et plus complètes, dans le cadre de l’exercice de leurs missions, en plus de l’avantage du gain de temps. Par conséquent, le système préconisé est censé faciliter et améliorer les prestations douanières, particulièrement en ce qui concerne le contrôle, et, par ricochet, de lutter efficacement contre les actes de fraude et de trafics, et la délinquance financière et fiscale qui a pris de graves proportions au cours de ces dernières années. Dans cette optique, la priorité va à la mise en place d’un data center ou un centre de données canalisant toutes les informations et données relatives aux opérations douanières et aux infrastructures au niveau desquelles interviennent les douaniers. L’initiative relève du plan de modernisation du système informatique des Douanes consacré dans son programme stratégique 2016-2019. Une action associée au dispositif de gestion des risques douaniers et qui repose essentiellement sur la disponibilité d’informations fiables en matière de traitement des marchandises sensibles, notamment. Partant de là, l’administration des Douanes a jugé indispensable de disposer d’un système informatique aux normes et standards permettant la maîtrise de la traçabilité de telles marchandises, à travers une révision des procédures de dédouanement, en particulier au niveau des ports, et un renforcement du contrôle a posteriori. Le premier responsable de la DGD a affirmé à ce propos que «la numérisation de l’administration est devenue une nécessité urgente, d'autant plus que les Douanes représentent la fenêtre de l'Algérie donnant sur le reste des pays», et que la numérisation du secteur, retenue dans le nouveau Code des douanes, facilitera, de ce fait, les opérations de contrôles douaniers, devait-il préciser.

D. Akila