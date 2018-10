Vaccination : Grippe, Rougeole, oreillons, rubéole, rage…

Nos défenses immunitaires se mettent en route lorsqu’un microbe entre dans notre corps. Elles cherchent à l’éliminer, en particulier en fabriquant des anticorps. Malheureusement, entre-temps, le microbe a pu nous rendre malade, parfois avec des complications graves.

Lors d’une vaccination, on injecte un microbe atténué et rendu inactivé ou tué. Notre corps va reconnaître le microbe injecté comme s’il était fonctionnel, fabriquer des anticorps pour se battre et l’éliminer. Plus tard, nos défenses immunitaires vont garder en mémoire cette bataille. Ainsi, si le microbe actif se présente, elles sauront se battre plus vite, parce qu’elles sauront fabriquer plus rapidement les anticorps nécessaires, adaptés spécifiquement à la lutte contre ce microbe. Les vaccins détériorent-ils notre protection naturelle contre les maladies ? « Non ! » répondent les médecins. Les vaccins ne détruisent pas la protection naturelle du corps et ils n’affaiblissent pas notre capacité à nous défendre contre les maladies. Au contraire, ils renforcent cette protection en aidant le corps à se préparer à l'avance pour pouvoir lutter contre certaines maladies. Les vaccins renforcent nos défenses immunitaires et nous permettent de ne pas être malades, en évitant ainsi les éventuelles complications graves. Évidemment, les vaccins ne protègent que des maladies contre lesquelles nous avons été vaccinés.



La vaccination contre la grippe sauve des vies et ne comporte aucun risque



Lors d’une rencontre avec la presse, Dr Djamel Fourar, directeur général de la prévention au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, a présenté les grandes lignes de la campagne. «Dans le monde, la grippe saisonnière touche 3 à 5 millions de personnes par an. Elle cause une forte mortalité surtout chez les personnes fragilisées», a-t-il affirmé. Parmi les personnes à risques figurent aussi les professionnels de la santé et les pèlerins», a-t-il ajouté. Dans un exposé, Dr Fourar a fourni des chiffres sur la grippe saisonnière en Algérie. « Tous les cas de grippe compliquée doivent faire l’objet d’un prélèvement virologique envoyé au laboratoire de référence de la grippe de l’institut Pasteur, pour permettre la confirmation du diagnostic et le suivi de la circulation des souches circulantes», a-t-il recommandé. «L’incidence cumulée de la grippe est aux alentours de 10.000 cas pour 100.000 habitants. La proportion de patients consultant pour un syndrome grippal et présentant un ou plusieurs facteurs de risque est de 11%», explique-t-il. Selon lui «on observe une nette augmentation chez les 65 ans. Le taux de complications primaires, (laryngite ou pneumonie) se situe à près de 3%». «L’augmentation concerne surtout les enfants de moins de 5 ans, et les syndromes grippaux chez les femmes enceintes représentent 3,6% de la population des 16-65 ans», a-t-il indiqué. Plusieurs centaines de millions de personnes sont vaccinées dans le monde. La plupart des réactions vaccinales sont mineures et passagères, et les éventuels effets indésirables des vaccins sont très surveillés. Le risque de développer une maladie grave en ne se vaccinant pas est beaucoup plus important que celui de voir apparaître un effet indésirable lié à la vaccination. Comme pour tous les médicaments, les vaccins peuvent provoquer des effets indésirables (ou effets secondaires). Les effets indésirables les plus fréquents sont une fièvre légère et une douleur ou une rougeur au point d’injection. Les effets indésirables graves sont très rares et font l’objet d’un suivi et de recherches approfondies lorsqu’ils surviennent. La déclaration des éventuels effets indésirables, qu’ils soient graves ou non, par les professionnels de santé et par les patients, permet de faire progresser en permanence la sécurité des vaccins.



26 personnes décédées l’année dernière de la grippe



La Direction de la santé et de la population de la wilaya d’Alger (DSP) a consacré plus de 66.000 doses de vaccin antigrippal pour la campagne 2018-2019, lesquelles seront réparties au niveau des structures de vaccination des établissements publics de santé de proximité (EPSP) d’Alger. Ce lot de doses de vaccin sera réparti à travers 22 polycliniques et 11 établissements publics de santé de proximité (EPSP) dans 13 circonscriptions administratives de la wilaya d’Alger. Les moyens nécessaires, de même que le personnel médical et paramédical ont été mobilisés pour mener à bien cette campagne qui se poursuivra jusqu’à la mi-mars 2019. La campagne de vaccination, qui est gratuite, concernera les personnes exposées au risque de développer des complications dues à l’atteinte par le virus de la grippe saisonnière, notamment la catégorie des personnes âgées de 65 ans et plus, les malades atteints de maladies chroniques, comme les maladies cardiaques, les pathologies pulmonaires chroniques, les maladies liées au diabète, à la surcharge pondérale, aux reins, ainsi que les femmes enceintes et les pathologies respiratoires, les nourrissons âgés de plus de 6 mois, en sus du personnel relevant du secteur sanitaire, souligne-t-on de même source. L’institut Pasteur d’Alger se charge actuellement de la distribution de cette quantité de doses à l’ensemble des établissements de santé et des points de vaccination répartis sur les différentes circonscriptions de la wilaya, d’autant plus qu’un quota supplémentaire des doses de vaccin sera disponible, en cas de besoin. En effet, l’Institut Pasteur d’Algérie assure pouvoir recourir à des quotas supplémentaires si le besoin se fait ressentir. L’année dernière, l’IPA a dû importer 40.000 doses supplémentaires. En Algérie, l’incidence la plus sévère est généralement observée durant le mois de janvier et le mois de février, d’où l’intérêt de se protéger avant cette période, recommandent les spécialistes. Rappelons que 26 personnes sont décédées l’année dernière de la grippe.



L’appel des spécialistes



Les experts et spécialistes de la santé, notamment le président de l’ordre des médecins, le Pr Bekkat, appellent pour la création d'une agence nationale de veille sanitaire, considérée "essentielle" pour la prévention et la lutte contre les maladies à transmission hydrique et autres maladies et épidémies infectieuses, regrettant le fait qu'elle ne soit pas inscrite dans la nouvelle loi sanitaire. La mission de cette agence est de "déterminer la notion du risque et toutes les situations de propagation de maladies épidémiques, que ce soit les maladies à transmission hydrique ou les maladies virales. Son rôle consiste, également, à fournir ses conclusions au gouvernement "pour faire état de la situation de risque et de définir les pratiques à suivre au niveau des autorités locales selon les spécificités de chaque région du pays".



Dr Samia Hammadi, sous-directrice de la prévention

des maladies transmissibles au ministère de la Santé :



« La réticence est liée à la peur des effets secondaires »

Chaque année, la grippe fait des victimes, avec 26 personnes décédées l’année dernière. comment se présente la campagne de vaccination pour cette saison ? y a-t-il de nouvelles mesures à même d’amener les Algériens à adopter un nouveau comportement face à la vaccination ?



Tous les cas graves de grippe qui ont été hospitalisés et confirmés par le laboratoire national de référence pour la grippe n’étaient pas vaccinés, et 26 personnes sont décédées des suites de la grippe. Comme vous le savez, la vaccination réduit la gravité de la grippe et permet donc d’éviter un grand nombre d’hospitalisations.

C’est pourquoi et comme à l’accoutumée, à la même période de l’année (mi-octobre), début d’activation du virus de la grippe saisonnière, le ministère de la santé, de la population et de la Reforme hospitalière a reconduit son dispositif de surveillance et de prévention. Et la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière 2018-2019 débutera le lundi 15 octobre 2018 et s’étalera sur toute la période automno-hivernale.

Deux millions et demi de doses, conformément aux recommandations du comité d’experts, ont déjà été acquises et mises à disposition dans les centres vaccinateurs habituels des établissements publics de santé, où le vaccin est administré gratuitement, dans les officines où le vaccin est remboursé par la sécurité sociale pour les personnes âgées et pour les malades chroniques.



On observe, depuis quelques années, une baisse de la couverture vaccinale, même en ce qui concerne les vaccins obligatoires. pourquoi ces réticences, et quelles sont les conséquences de ce recul ?



Dans la littérature, on trouve que le fait de recevoir ou non le vaccin contre la grippe saisonnière était souvent associé aux croyances sur la grippe ou le vaccin, aux attitudes sur la santé ou sur la vaccination en général ainsi qu’à l’accès aux vaccins.

Aussi, la réticence au vaccin est liée, entre autres, à la peur des effets secondaires, à une perception faible des risques de la grippe saisonnière ainsi que des problèmes d’accès réels ou perçus à la vaccination. Par ailleurs, les personnes qui viennent dans les centres de vaccination nous renseignent sur le rôle de l’habitude de vaccination dans l’acceptation du vaccin contre la grippe saisonnière et ce que nous avons remarqué c’est que ce taux est en augmentation année après année. Aussi, les différentes études recensées permettant d’identifier les meilleures stratégies pour la promotion de la vaccination contre la grippe saisonnière montrent qu’une combinaison d’interventions par des campagnes combinant des stratégies basées sur l’information, l’éducation et la communication et des stratégies visant à améliorer l’accès à la vaccination semble être plus efficace. Quand on regarde ces stratégies, se sont celles adoptées par le ministère de la santé, à savoir plus de disponibilité du vaccin à travers les 48 wilayas, la mise en place des équipes vaccinatrices dans des structures de proximité, l’organisation d’une campagne de promotion de la vaccination. Cette campagne qui s’inscrivait dans l’objectif de sensibiliser et informer les professionnels de santé et le public sur l’importance et l’intérêt de cette vaccination. Avec un plan de communication composé de flyers et affiches (à diffusion passive) au niveau des structures de santé et des articles dans les différents journaux à travers un point de presse, des émissions audiovisuelles, diffusion d’un spot radio et d’un spot télévisé dans les trois langues.



rougeole

Les enfants qui ne reçoivent pas leur vaccin ont 35 fois plus de risques de contracter la maladie

Alors que l’on espérait pouvoir éliminer la rougeole en Algérie, une résurgence importante de la maladie a été observée en 2018 avec 7.000 cas confirmés de rougeole et le décès de 10 enfants. Ce qui a suscité une vive inquiétude parmi les populations touchées qui avaient tourné le dos, auparavant, aux campagnes de vaccination lancées par le ministre contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (vaccin ROR), puisque le statut vaccinal des cas d'enfants décédés reste, dit-on, déterminé, selon les résultats des enquêtes épidémiologiques lancées par la tutelle au lendemain de l'apparition des premiers foyers de cette pathologie virale. D'ailleurs, la majorité des cas ont été signalés dans les régions du sud du pays où la couverture vaccinale n'a pas atteint les taux requis par l'Organisation mondiale de la santé.

La vaccination est l'un des plus grands succès médicaux de l'histoire de l'humanité et a permis de sauver des millions de vie au cours du XXe siècle. On peut prévenir de nombreuses maladies infantiles grâce aux vaccins généralement recommandés pour les enfants. Depuis l'introduction généralisée de ces vaccins en Algérie, des maladies telles que la poliomyélite, la rougeole, la diphtérie, la coqueluche ont diminué de 85 à 95%.

Principal et unique moyen

Avant l'avènement de la vaccination et la mise en œuvre effective du Programme Elargi de Vaccination et des campagnes de consolidation et de rattrapage, des dizaines de milliers d'enfants étaient infectés et un grand nombre d'entre eux mourraient en Algérie chaque année de ces maladies. La vaccination est, pour les parents, le principal et unique moyen de protéger leurs enfants contre les maladies graves. Les enfants qui n'ont pas été vaccinés courent beaucoup plus de risques d'être infectés par des maladies graves. Ainsi, selon une étude récente, les enfants qui ne reçoivent pas leur vaccin contre la rougeole ont 35 fois plus de chance de contracter la maladie. Les épidémies déclarées de rougeole durant les années 1995 1996 et 1997 ont incité la Direction de la prévention du ministère de la Santé et de la Population à organiser une campagne nationale de masse touchant tous les enfants âgés de 0 à 06 ans en 1996 avec en plus l’introduction d’une deuxième dose de vaccin anti-rougeoleux à la rentrée scolaire (06 ans). Notons qu’après ces épidémies, un avant-projet d’élimination de la rougeole a été mis en place par la direction de la prévention instituant un système de surveillance sérologique avec la collaboration de l’Institut Pasteur d’Algérie. La vaccination utilise naturellement la résistance du système immunitaire de l'organisme pour combattre les maladies.

Il n'existe pas d'alternatives efficaces à la vaccination en matière de protection contre les maladies infectieuses graves et parfois mortelles. Même si, chez les bébés, l'allaitement peut aider à prévenir certaines maladies, il n'est pas aussi efficace que la vaccination en ce qui concerne la protection contre les maladies graves.

Dr Fawzi Derrar, virologue et responsable du laboratoire de référence de l’OMS de la grippe, à l’Institut Pasteur d’Algérie :



« aucun risque »

Le réseau sentinelle de surveillance de la grippe saisonnière existe et en est à sa onzième saison. en quoi consiste réellement sa mission et comment se passe cette surveillance ?



Le réseau de surveillance sentinelle de la grippe, comme son nom l’indique, est un réseau composé de médecins des EPSP et des médecins privés ; sa mission est de surveiller hebdomadairement les syndromes grippaux afin de détecter précocement une situation épidémique et d’identifier les souches circulantes afin de mettre en place les actions de santé adéquates et étudier la répartition des virus isolés en fonction du type, sous-type et des caractéristiques épidémiologiques. Le laboratoire de référence de la grippe, référence pour l’OMS, à travers l’analyse virologique des différentes souches virales de la grippe isolées, oriente la prise de décision et donne l’alerte en cas de détection d’une souche inhabituelle ou responsable d’infections sévères. A côté de cela, il partage les données avec les Centres collaborateurs de l’OMS au sein du GISRS (Système de Réponse et de surveillance Globale de la Grippe dont nous faisons partie) afin de choisir au mois de février de chaque année, les virus candidats pour être mis dans le vaccin et qui permettront par la suite, au regard de leur potentiel évalué, d’induire une réponse immunitaire protectrice.



Le réseau émet chaque année un rapport sur la situation de la grippe en Algérie, quel bilan chiffré peut-on faire après toutes ces années de suivi ? Peut-on dire qu’il y a une évolution des syndromes grippaux et de la grippe virologique ? Et quelle est la population la plus touchée ?



Rien de la grippe n’est prévisible ! La grippe varie d’une année à l’autre, car les virus eux mêmes subissent des changements intrinsèques perpétuels (mutations), raison pour laquelle, on est amenés à changer souvent la composition du vaccin chaque année. En effet, si la réponse immunitaire est très bonne au départ, elle tendra à diminuer au fur et à mesure que la saison passe et que les virus subissent des changements. On estime qu’au mois de juillet/août, il ne persiste qu’une immunité résiduelle de 10 à 20% environ, raison pour laquelle il faudra réactualiser l’immunisation la saison suivante, bien sur en fonction aussi des souches virales isolées lors de la saison en cours et qui serviront à la prévision de la saison prochaine.



D’aucuns remettent en cause l’efficacité et la qualité du vaccin antigrippal, qu’en dites-vous ?



Comme mentionné plus haut, le laboratoire de référence OMS pour la grippe, sis Institut Pasteur d’Algérie, joue un rôle clé dans la composition du vaccin à travers le réseau GISRS de l’OMS. Les données générées localement sont couplées aux données mondiales au sein de ce réseau pour recommander au mois de février la composition optimale du vaccin par rapport à 03 critères fondamentaux : virologiques, épidémiologiques et sérologiques. On pourrait donner un exemple montrant l’importance de ce processus : Une souche virale de grippe type B a été isolée (environ 200) dans quelques pays du monde (continent américain et certains pays européens). cette souche de type B présente chaque année dans le vaccin de la grippe a subi des modifications génétiques à certains endroits du virus, qui permet d’échapper à la réponse immunitaire induite par les vaccins antérieurs, et qui peut par la même être responsable d’infections très sévères chez les personnes à risque de complications, par la grippe notamment. Donc les experts OMS de la grippe ont décidé, au mois de février dernier, de la mettre dans le vaccin 2018-2019 (actuel) afin d’anticiper sa propagation dans le monde prévue cette saison (rien n’empêche le virus de la grippe de traverser les continents !!) même si cette souche n’a pas été détectée dans la majorité des pays (dont l’Algérie), le but étant double ; il s’agit de prévenir l’apparition de grippes sévères, voire mortelles, dans le monde et de faire acquérir aux personnes vaccinées une immunité suffisante, pour faire face à cette grippe si des cas sont enregistrés dans notre pays.



Pouvez-vous nous parler de l’importance de la vaccination ?

Comprenez par là l’importance de vacciner les personnes à risque afin de les protéger de toutes les complications sévères s’ils contractent la grippe. Quatre points très importants sont à retenir. Se faire vacciner ne comporte aucun risque lié au vaccin, par contre contracter la grippe expose à un risque d’hospitalisation (2 à 3 millions dans le monde), voire de décès (600.000 dans le monde selon les données récentes). je vous laisse le soin de faire le choix !!! La vaccination n’évite pas la grippe (on peut faire une grippe simple), mais prévient les formes graves, mortelles de la grippe (maligne). Donc, si on fait le vaccin, on est protégés des formes graves (surtout pneumonies) de la grippe, mais rien ne nous empêche de dire un petit bonjour au virus s’il est dans l’air environnant !

Rappelez-vous, vous êtes protégés contre trois types de virus de la grippe (A/H1N1pdm, A/H3N2, B). Par contre si vous contractez la grippe, vous n’êtes infectés que par un type du virus. Donc vaut mieux se protéger d’emblée contre les 03 types que d’attendre d’être contaminé un par un, et par conséquent, courir un risque de plus en plus accru.

Le nombre important d’ordonnances comportant des antibiotiques délivrées pour des patients qui ont la grippe (l’ATB n’ayant aucun effet sur les virus) vous donne une idée sur le coût par rapport à la sécurité sociale !! Lors de la saison 2015-2016 (données du réseau) : 42% des patients ayant contracté la grippe (confirmée) avaient reçu des antibiotiques ! Enfin, je tiens à rappeler que 2,5 millions de doses ont été mises à disposition des citoyens par le ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière (MSPRH) à travers l’Institut Pasteur d’Algérie, ce qui est une donnée non négligeable, voire inestimable, notre pays étant parmi les premiers en Afrique et dans la région MENA (Afrique-moyen orient) en termes de nombre de doses de vaccin antigrippal par population. Accompagnons cet acquis important par la diffusion des informations scientifiques et claires afin que notre population soit bien protégée.»

M. Mustapha Khiati, président de la FOREM :

« L’état peut contraindre les citoyens à se faire vacciner »



La vaccination, moyen de prévention pour lutter contre de nombreuses maladies infectieuses, suscite de nombreux débats liés à l’efficacité et aux potentiels effets secondaires de certains vaccins, d’où le refus de certains parents de faire vacciner leurs enfants...

La vaccination a pu, grâce aux résultats réalisés sur le terrain (disparition de la poliomyélite, de la diphtérie, de la coqueluche… ), retrouver ses lettres de noblesse et s’imposer au citoyen comme une mesure efficace de protection contre des maladies qui peuvent être éradiquées. La vaccination est devenue une marque de confiance du citoyen dans le système de soins. Il a fallu bien sur deux décennies pour construire cette confiance. Malheureusement, entre 2014 et 2017, la pénurie de vaccins et l’emploi de vaccins d’origine douteuse à l’origine de deux décès a remis en question cette confiance. De plus, des mesures bureaucratiques tel le fait de demander une autorisation signée des parents pour faire vacciner l’enfant à l’école ont fini par altérer totalement cette confiance et pousser une grande majorité de citoyens à refuser la vaccination.



Comment réagir face à ce refus devant une vaccination pourtant obligatoire ? Doit-on responsabiliser les parents au cas où leurs enfants non vaccinés attrapent ces maladies infectieuses, comme le cas pour la rougeole ? Doit-on les soumettre aux sanctions de la loi ?



S’agissant d’un acte éminemment important au plan de la prévention, c’est à travers la sensibilisation des parents et l’éducation sanitaire qu’il faut regagner la confiance du citoyen. Se faire vacciner c’est se protéger, et toute personne normale n’aspire qu’à cela. Dans certaines conditions liées à la diffusion de maladies graves et contagieuses, l’Etat peut contraindre les citoyens à se faire vacciner comme cela a été le cas avec la tuberculose en 1967.



D’aucuns estiment que les parents d’élèves sont libres de vacciner ou non leurs enfants, que fait-on alors de la protection des enfants ?



Dans le cas de vaccination contre les maladies graves à forte contagion, certaines dispositions telle l’obligation de se faire vacciner pour être admis à l’école, sont à même de réaliser cet objectif et protéger, par voie de conséquence, les enfants scolarisés.

Les maladies évitables

La diphtérie : qui se transmet facilement par la toux et la sternutation (suite d'éternuements), peut provoquer la paralysie, des problèmes respiratoires et cardiaques et la mort.

Le tétanos : qui se produit lorsque le germe du tétanos pénètre dans une coupure ou dans une plaie. Il peut provoquer des spasmes musculaires, des problèmes respiratoires et cardiaques et la mort.

La coqueluche : qui se transmet par la toux ou la sternutation, provoque de longues quintes de toux qui font que l'enfant a des difficultés à manger, à boire et même à respirer. La coqueluche peut causer des problèmes pulmonaires, des crises, des lésions cérébrales et la mort.

L’hépatite B : qui est une infection du foie. Elle peut se transmettre d'une mère infectée à son nouveau-né, pendant l'accouchement et d'une personne à une autre, par le sang ou les sécrétions du corps ou encore par des contacts intimes. Le virus de l'hépatite B peut causer des lésions du foie, le cancer du foie et la mort. C'est la seconde cause de cancer chez l'homme, après la cigarette.

La rougeole : qui provoque une forte fièvre, une irruption et des symptômes semblables à ceux du rhume. Elle peut entraîner la surdité, la pneumonie, des lésions cérébrales, voire la mort. La rougeole est si contagieuse qu'un enfant, qui n'a pas été vacciné, a de fortes chances de contracter la maladie, s'il entre en contact avec elle. En fait, le virus de la rougeole peut persister dans l'air (et être contagieux) pendant une durée pouvant aller jusqu'à deux heures après que le malade ait quitté la pièce.

La poliomyélite : qui donne de la fièvre et peut se transformer en méningite et/ou en paralysie à vie.

La poliomyélite peut être mortelle. Les personnes infectées par le virus de la poliomyélite propagent le virus à travers leurs selles et peuvent contaminer les autres.