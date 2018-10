Les participants à une rencontre sur "les contributions des historiens algériens aux manuscrits, l’historien Yahia Bouaziz comme modèle" ont plaidé, jeudi dernier à Tissemsilt, pour la création de laboratoires de recherche sur les anciens manuscrits. Il a été recommandé, lors de cette rencontre, de créer des laboratoires au niveau des universités du pays avec le concours de chercheurs et spécialistes en manuscrits et patrimoine pour dépoussiérer ce legs culturel algérien. L’accent a été également mis sur la nécessité de créer une banque de données pour les contributions des historiens algériens spécialistes en manuscrits anciens en langues arabe et amazighe au niveau des universités du pays. Les participants ont appelé aussi à valoriser ce genre de rencontres au profit des étudiants, à encourager les domaines de recherche et d’ouverture sur des manuscrits écrits dans les différentes langues et à organiser des sessions de formation dans ce domaine. L’enseignement des œuvres et études de Yahia Bouaziz qui a contribué à la découverte de plusieurs manuscrits du patrimoine algérien ancien dont ceux des régions de Touat et de Tamentit (Adrar) a été souligné par les intervenants lors de cette rencontre qui ont proposé d’ouvrir une spécialité dans les domaines de la restauration et de la protection du patrimoine national ancien dans les universités du pays.

Initiée par la bibliothèque principale de lecture publique "Dr Yahia Bouaziz" de Tissemsilt en collaboration avec le centre universitaire de Tissemsilt, cette rencontre a regroupé des étudiants, des chercheurs et des adhérents des annexes de la bibliothèque.