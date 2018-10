Le Comité Djamel Allam qui active à préparer la commémoration du 40e jour du décès de l’artiste Djamel Allam est en train de finaliser un programme à la hauteur de l’enfant de Yemma Gouraya.

Le Comité a multiplié les réunions sous la houlette de Djamel Ferdjellah et en présence des deux frères Allam, Rabah et Mustapha. Des commissions, animation, hébergement, sponsoring font des propositions qui sont débattues démocratiquement. Des idées fusent, certaines propositions sont retenues unanimement et d’autres sont rejetées.

Au final, une feuille de route est tracée et le clou du programme reste sans aucun doute, la grande waâda à Yemma Gouraya comme le chantait Djamel Allam. Un couscous géant sera servi à cette occasion si la météo est clémente le jour J.

Le rendez-vous est donné pour les 25 et 26 novembre prochain et le comité attend beaucoup de monde : des invités et des anonymes qui viendront rendre un dernier hommage au chanteur.

La cérémonie du 40e jour débutera le 25 novembre à 9 heures du matin au cimetière où est enterré l’artiste avec un dépôt de gerbe de fleurs et un recueillement devant la tombe.

Toujours dans la matinée, le rendez-vous est pris à la cinémathèque de Bejaia où un programme de films dans lesquels est distribué Djamel Allam, seront projetés. La séance sera suivie d’une table ronde où les intervenants des amis intimes, Arezki Larbi, l’artiste-peintre, Arezki Tahar, auteur, Rafik Zaidi, éditeur, Bazou et Safi Boutella, chefs d’orchestre pour ne citer que ceux-là.

Durant les deux jours, il y aura des spectacles partout en ville et même des séances pour enfants. Pour la soirée du 26 qui aura lieu au théâtre régional de Bejaia, Bazou en maître d’œuvre a décidé de reproduire le même spectacle que celui de l’hommage rendu à Djamel Allam de son vivant à Bejaia. La nouveauté, nous confie Bazou, consiste à une petite mise en scène au début du spectacle. Une femme vient de la salle avec une casquette et une écharpe en chèche, monte sur scène et dépose la casquette et l’écharpe sur un porte-manteau qui restera placé sur scène. Le spectacle peut alors commencer.

Abdelkrim Tazaroute