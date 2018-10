Festival international de la musique symphonique / Hommage à Nelson Mandela

Un vibrant hommage a été rendu par les Gauteng Symphony Orchestra de l’Afrique du Sud à la légendaire personnalité de la paix Nelson Mandela, et ce à l’occasion de son centenaire, mercredi dernier, lors de la cinquième soirée de la Ve édition du Festival international de la musique symphonique, qui se tient depuis le 13 du mois en cours au niveau de l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïeh.

Cette cinquième soirée animée, à guichet fermé, par le trio japonais aux côtés des Stamic quartet et l’alto Kristina Fialoà de la République de Tchéquie a été rehaussée par le magnifique spectacle opéra présenté par l’Afrique du Sud qui a rendu hommage à son leader à l’occasion de son centenaire. Fortement applaudis par les présents de l’opéra d’Alger Boualem-Bessaïeh, les Gauteng Symphony Orchestra de l’Afrique du Sud ont interprété Mbeki Mbali (Ndililolo Mna, soprano), Tyamzashe (Isthandwa Sam, Mezzo-soprano), Mandela Medley, "Selemela", "Mantuntunayne" (deux chansons traditionnelles), et Sananapo. Cette soirée du mercredi a été ouverte par le trio Japonais avec Toshiki Usui au piano, Akinobu Yada au basson et Kohhei Sakaguchi au violon qui ont interprété Toru Takemitsu : Romance ; C.M Weber : Andante et Hungarian Rondo op. 35 ; Roh Ogura : Sonatina pour violon et piano et enfin Japanese Anime Song Medley. S’agissant de Stamic quartet et l’alto Kristina Fialoà de la République de la Tchéquie ont interprété Allegro non tanto, Allegro Vivo, Larghetto (sous forme de double variation) et Final allegro gusto.



La Flûte enchantée, féerie et richesse d’un conte…



Par ailleurs, la soirée du jeudi dernier a été marquée par le spectacle La Flûte Enchantée de Mozart qui a réuni la France et l’Allemagne avec leurs délégations respectivement "La petite symphonie" et "la clique des Lunaisiens", sous la direction de Daniel Isoir, direction - pianoforte et de la mise en espace d’Arnaud Marzorati. Composée par Wolfgang Amadeus Mozart en 1791 sur un livret d'Emanuel Schikaneder, La Flûte enchantée dont le titre original en allemand est Die Zauberflöte, est un opéra chanté en allemand composé par Mozart. Mystérieuse, fascinante et inépuisable ! Composé fébrilement quelques semaines avant sa mort, le testament lyrique de Wolfgang Amadeus Mozart est par excellence l’opéra universel, source de joie et de perpétuel émerveillement, compagnon de route tendre et profond qui, on le sait, sera là pour la vie. La Flûte enchantée s’adresse aux hommes de tous âges, grâce d’abord à sa merveilleuse musique, l’une des plus poétiques et lumineuses jamais écrite par Mozart. Il y a lieu de noter que cette Ve édition de ce festival d’envergure international, qui demeure le rendez-vous incontournable des artistes de renommée mondiale qui s’est ouvert 13 octobre dernier a pris fin hier (dans la soirée du vendredi). Nous y reviendrons dans les détails dans la prochaine édition. A l’instar de l’Algérie, pas moins de quatorze nationalités ont pris part à ce carrefour des notes musicales, ces pays représentées par leurs prestigieux orchestres, il s’agit, entres autres, de l’Afrique du Sud, la Chine, l’Espagne, l’Ukraine, la Corée du Sud, le Japon, et bien d’autres étaient à l’honneur.

Sihem Oubraham