Grand angle : L’unique alternative

Encore une fois, les faits sont têtus. La 4e commission de l’Onu chargée des questions politiques spéciales et décolonisation vient de réaffirmer le droit inaliénable du peuple sahraoui à décider de son avenir à travers l’organisation d’un référendum d’autodétermination. Et à l’unanimité, les pays membres ont consacré l’un des principaux articles de la charte onusienne qui est le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Un ralliement pour dire halte au colonialisme sous toutes ses formes. Et encore une fois le Maroc se voit infliger un autre camouflet à sa politique de fuite en avant. Rattrapé par l’histoire et la justesse de la cause sahraouie, Rabat n’a d’autres moyens que de se plier à cette volonté planétaire. L’entêtement marocain s’est toujours heurté à l’implacable vérité ; le Sahara occidental n’est pas un territoire autonome et relève d’une question de décolonisation. Que ce soit en Côte d’Ivoire lors du sommet France-UA ou récemment à Tokyo au début du sommet Japon-Afrique, les manœuvres pathétiques du royaume marocain à faire exclure la délégation sahraouie n’ont fait que renforcer la vague de soutien en faveur de la République Sahraoui ancrant ainsi son assise non seulement au sein de l’UA, dont l’adoption ne souffre d’aucune équivoque, mais aussi sur la scène internationale. L’attitude irréfléchie du Makhzen et de ses relais au sein de l’UE notamment, a paradoxalement mis à nu les appétits voraces de certains soutiens inconditionnels au plan mort-né d’autonomie proposé par le Maroc. La décision de la CJUE réaffirmant le caractère illégitime de l’exploitation des ressources sahraouies par le Maroc et certains groupes industriels occidentaux a ébranlé les dernières lignes d’une politique expansionniste appelé à disparaitre dans si peu. De James Baker à Horst Köhler en passant par Christopher Ross et d’autres, le constat a été le même et les rapports restent identiques à savoir qu’il n’existe aucune autre alternative à l’autodétermination

M. T.