4e Commission de l’ONU, chargée des questions politiques spéciales et décolonisation

La quatrième Commission de l’ONU, chargée des questions politiques spéciales et décolonisation a adopté une résolution sur le Sahara occidental réaffirmant le droit inaliénable du peuple sahraoui à l’autodétermination.

Aux termes de ce texte adopté sans vote, l’Assemblée générale, a appuyé la relance du processus de négociation «en vue de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable qui permette l’autodétermination du peuple du Sahara occidental». Louant les efforts déployés à cet égard par le secrétaire général et son Envoyé personnel, la résolution s’est félicitée que les parties au conflit, le Maroc et le Front Polisario, «se soient engagés à continuer de faire preuve de volonté politique et de travailler dans une atmosphère propice au dialogue afin d’entrer, de bonne foi et sans conditions préalables, dans une phase de négociation plus intensive». Dans le même document, il est demandé au Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux de continuer à suivre la situation au Sahara occidental et de lui présenter un rapport sur la question lors de la soixante-quatorzième session de l'Assemblée générale et invité le secrétaire général à présenter, à la 74e session de l'Assemblée générale, un rapport sur l’application de la présente résolution. Le projet de résolution a réaffirmé la responsabilité de l’Organisation onusienne à l’égard du peuple sahraoui.



Soutien latino-américain et africain



Plusieurs pays d'Afrique et d'Amérique latine ont réitéré à l'Assemblée générale (AG) de l'ONU leur soutien aux efforts de l'envoyé personnel du Secrétaire général, Horst Köhler, visant au parachèvement du processus de décolonisation au Sahara Occidental et permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination et à l’indépendance. Le représentant permanent du Nigeria aux Nation Unies, M. Ibrahim Modiboa, a affirmé dans un discours devant la quatrième Commission chargée des questions politiques spéciales et décolonisation, le ferme soutien de son pays au processus de décolonisation du Sahara occidental et au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à la liberté. Le diplomate nigérian a également salué les efforts déployés par le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et par son Envoyé personnel pour le Sahara occidental, Horst Köhler, souhaitant une avancée dans le processus de règlement du conflit du Sahara occidental à travers l'exercice par le peuple sahraoui de son droit à l'autodétermination. Le Zimbabwe et le Botswana ont réaffirmé, chacun pour sa part, leur soutien indéfectible aux efforts de M. Köhler ainsi qu'aux aspirations des peuples colonisés d'exercer leur droit à l'autodétermination, conformément à la Charte des Nations unies et à ses résolutions pertinentes, se disant satisfaits de la reprise du processus de paix au Sahara Occidental à travers la préparation des pourparlers à Genève, soulignant le rôle de l'Union africaine (UA) dans le règlement du conflit. Ils ont, en outre, appelé à un dialogue devant conduire à une solution juste, durable et mutuellement acceptable qui respecte la volonté du peuple du Sahara occidental. «Tant qu'il y aura des personnes vivant sous occupation et domination coloniale et étrangère, il n'y aura pas de paix, de développement et de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous. Gardant cela à l'esprit, nous prions l'ONU de s'acquitter de sa responsabilité et d'accélérer le processus de décolonisation en vue de l'éradication complète du colonialisme», a estimé la représentante du Botswana auprès de l’ONU, Lorato L Motsumi.



L’Onu, appelée à assumer ses responsabilités



L'Angola de son côté, a appelé l'ONU à assumer ses responsabilités dans le parachèvement du processus de décolonisation du Sahara occidental et à permettre au peuple sahraoui de jouir de la souveraineté de son Etat sur l’ensemble de son territoire. La diplomatie angolaise a invité, à ce propos, à effectuer une visite officielle au Sahara occidental, dans les territoires occupés, les territoires libérés, ainsi que dans les camps de réfugiés sahraouis, afin de promouvoir le respect des droits de l'homme, appelant à la mise en œuvre de toutes les résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité. Même son de cloche du côté de l'Amérique latine, où Cuba et Costa Rica ont défendu le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance sur la base du respect des principes et objectifs de la Charte des Nations unies, des exigences du droit international et des résolutions onusiennes pertinentes. Plusieurs Etats, comme l'Uruguay, le Guatemala, l'Equateur et le Groupe des Etats d'Amérique latine et des Caraïbes ont exprimé leur soutien unanime aux efforts déployés par l'ONU pour trouver une solution juste et politique au conflit garantissant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l’indépendance. Quelques jours auparavant, le Vice-ministre sud-africain des Relations internationales et de la Coopération, Luwellyn Landers, avait mis en avant l'attachement de l'Afrique du Sud au droit du peuple sahraoui à la liberté et à l'indépendance, lors d'une visite d'Etat à la République arabe sahraouie démocratique (RASD).



L’UE réaffirme son soutien à une solution garantissant le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination



L'Union européenne (UE) a réaffirmé son soutien à une solution qui garantit au peuple sahraoui le droit à l'autodétermination. L'Autriche a soutenu au nom de l'UE que cette dernière saluait l'engagement du secrétaire général de l'ONU à relancer «activement» le processus de négociations de manière «à poursuivre le processus politique visant à parvenir à une solution juste, durable et acceptable par les deux parties au conflit qui prend en compte le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, conformément aux principes et objectifs de la Charte des Nations unies». L'UE, a-t-elle ajouté, continuera à encourager les parties au conflit à œuvrer dans ce sens sous la supervision des Nations unies». Par ailleurs, l'UE a exprimé sa préoccupation quant au manque de financement, appelant la communauté internationale à apporter des aides financières additionnelles aux réfugiés sahraouis.



Le Maroc, un État colonisateur



Dans une déclaration à la presse newyorkaise à l'issue de l'adoption de la nouvelle résolution, le ministre des Affaires étrangères de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Mohamed Ould Salek, a précisé que l'ONU avait affirmé que la solution pacifique, juste et mutuellement acceptable, était la solution qui garantissait «l'exercice du peuple sahraoui de son droit inaliénable à l'autodétermination», et ce à quelques semaines du début des négociations que compte lancer l'Envoyé personnel du SG de l'ONU, Horst Köhler, entre le Front Polisario, représentant unique et légitime du peuple sahraoui, et le Maroc, Etat colonisateur du territoire du Sahara Occidental.

Le ministre sahraoui des AE a rappelé que la «politique marocaine d'obstination et de tergiversation visant à gagner du temps ne peut nullement changer la réalité que le «Maroc est un Etat colonisateur astreint de mettre fin à la colonisation illégitime du Sahara Occidental». M. Ould Salek a appelé le Royaume marocain à «tourner la page des hostilités et à tendre vers la paix en reconnaissant la réalité que le peuple sahraoui est attaché plus que jamais à son droit à l'indépendance et à la souveraineté et qu'il poursuivra sa lutte quels que soient les conditions et les sacrifices que cela nécessitera». M. Ould Salek a soutenu que l'Etat sahraoui était une «entité réelle sur le triple plan national, régional et international», ajoutant que la communauté internationale ne pourrait reconnaître au Maroc sa souveraineté sur le Sahara occidental. Le chef de la diplomatie sahraouie a estimé que la «poursuite des hostilités et l'obstination marocaines exposera le Maroc à un avenir inconnu et le peuple marocain à une plus grande pauvreté et frustration».



Washington rappelle le droit des peuples colonisés à disposer d’eux-mêmes

La délégation américaine à l’ONU a indiqué mercredi que c’est aux peuples colonisés "de déterminer librement " le statut politique des territoires non autonomes, estimant que faire valoir "leur libre volonté " est l’essence même du droit à l’autodétermination consacré par la Charte des Nations Unies. S’exprimant devant la quatrième commission de décolonisation de l’ONU, la délégation américaine a souligné que "(...), les territoires peuvent parler d’eux-mêmes ( ) Laisser la décision, quelle qu’elle soit, à la libre volonté du peuple est l’essence même du droit à l’autodétermination", tout en rappelant l'attachement des Etats-Unis au principe de l’autodétermination. Ainsi, la délégation américaine a insisté sur le respect des résolutions onusiennes à propos des territoires sous colonisation, en mettant en relief le droit de ces peuples à s'autodéterminer et le devoir de la communauté internationale de respecter leurs choix. Dans ce contexte, le représentant des Etats-Unis a affirmé que le droit à l'autodétermination devrait inclure l'ensemble des options et c'est aux peuples colonisés de choisir le statut qui leur convient.

Les rappels de la délégation américaine à l’ONU qui concernent tous les territoires non autonomes, dont les peuples souhaitent exercer leur droit à l’autodétermination, s’inscrivent cependant en droite ligne des plans de règlement proposés dans le cas du conflit au Sahara occidental depuis Baker jusqu'aux négociations menées par Christopher Ross.