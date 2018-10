Décision de Washington d’« incorporer son consulat auprès des Palestiniens » à El-Qods : Les Palestiniens dénoncent

La direction palestinienne a dénoncé, jeudi dernier, comme une décision «idéologique» des États-Unis, une annonce faite plus tôt par le secrétaire d'État américain, d'«incorporer leur consulat général qui fait office de représentation diplomatique auprès des Palestiniens, à leur ambassade installée» à El-Qods occupée.

Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a indiqué, dans une déclaration rapportée par les médias, que les Etats-Unis «vont incorporer leur consulat général, qui fait office de représentation diplomatique auprès des Palestiniens, à leur ambassade installée» à El Qods occupée. La direction palestinienne a immédiatement dénoncé une décision «idéologique». Le numéro deux de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), Saëb Arekat, a assimilé cette décision à une fermeture de la représentation directe et spécifique de Washington auprès des Palestiniens. Après une série de camouflets antérieurs à l'égard des Palestiniens, «les Etats-Unis ne peuvent jouer aucun rôle dans l'effort de paix» avec Israël, a-t-il ajouté. Cette décision de Washington s'inscrit dans le contexte d'une dégradation continue des relations entre l'administration américaine de Donald Trump et les Palestiniens, depuis la décision vivement dénoncée du président américain de déplacer l'ambassade des Etats-Unis à El Qods occupée. L'Administration américaine avait en outre annoncé, en septembre dernier, la fermeture de la mission diplomatique palestinienne à Washington. Washington a également annoncé la fin de son aide financière bilatérale ainsi que ses contributions à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa). Par ailleurs, le Conseil de sécurité de l'ONU devait tenir jeudi une séance trimestrielle sur la cause palestinienne, a rapporté l'agence de presse palestinienne Wafa. Selon la même source, lors de cette réunion, le coordonnateur spécial des Nations unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, Nikolaï Mladenov devait informer les membres du Conseil de sécurité sur la situation sur le terrain et les derniers développements en Palestine. La séance devait être publique et ouverte et les pays non-membres du Conseil de sécurité pouvaient participer à la séance ainsi que ceux invités par la présidence du Conseil à participer, notamment des organisations de la société civile, a précisé l'agence palestinienne. L'Organisation des Nations unies a adopté mardi dernier, lors d'une réunion plénière composée de 193 membres, une résolution accordant à l'Etat de Palestine de nouveaux pouvoirs supplémentaires afin qu'elle puisse exercer en 2019 la présidence du Groupe des 77. L'adoption de cette résolution a été saluée par les dirigeants palestiniens, affirmant qu'elle constitue «un message très fort de la communauté internationale» en faveur de la question palestinienne.

R. I.



« Ghaza est en train d’imploser »

L'émissaire de l'ONU pour le Proche-Orient, Nickolay Mladenov, a mis en garde jeudi dernier le Conseil de sécurité contre la situation humanitaire et sociale à Ghaza, mise sous blocus depuis plus de 10 ans par l'occupant israélien, affirmant que l'enclave palestinienne est «en train d'imploser». S'exprimant lors d'une réunion trimestrielle consacrée à la question palestinienne tenue jeudi par le Conseil de sécurité, Nickolay Mladenov a averti par liaison vidéo que «Ghaza est en train d'imploser», affirmant que «ce n'est pas une hyperbole. Ce n'est pas de l'alarmisme, mais c'est une réalité», en dénonçant une situation socio-économique en «chute libre». «Tous les indicateurs clés, humanitaire, économique, sécuritaire et politique, continuent de se détériorer. Nous restons au bord d'un nouveau conflit potentiellement dévastateur, un conflit que tout le monde dit ne pas vouloir, mais qui demande bien plus que des mots pour l'éviter», a-t-il souligné. Lors de cette séance, la Bolivie, qui assure la présidence tournante du Conseil, avait fait intervenir Hagai El-Ad, directeur de B'Tselem, une ONG israélienne, opposée à l'occupation de la Palestine. «La bande de Ghaza, où vivent 2 millions de personnes, est une prison à ciel ouvert», a dénoncé ce militant assis à côté de l'ambassadeur palestinien auprès de l'ONU, Ryadh Mansour. Plusieurs pays européens ont exprimé également leur inquiétude devant l'évolution de la situation au Proche-Orient, soulignant l'urgence d'un plan de paix basé sur les résolutions des Nations unies.



115 Palestiniens blessés lors d’une manifestation



Au moins 115 Palestiniens ont été blessés hier par l'armée d'occupation israélienne qui réprimait une manifestation dans le cadre de la Marche du retour. Il s'agissait du 30e vendredi consécutif de mobilisation dans l'enclave palestinienne sous blocus israélien depuis plus d'une décennie.