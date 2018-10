CSC : Abdelkader Amrani accepte de rester

L’entraîneur du CS Constantine, Abdelkader Amrani, "a accepté de rester au club", après que la direction du club l’a convaincu de revenir sur sa décision de démissionner de son poste, a déclaré, jeudi dernier à l’APS le manager général de ce club de Ligue 1 Mobilis. Le coach des Sanafir, qui avait annoncé sa démission lundi dernier après la défaite du CSC contre le MCA, au stade 5-Juillet-1962, sur le score 2 à 1, a été soutenu par les responsables du club constantinois qui ont refusé de laisser partir "le technicien qui a orchestré le succès du titre de championnat de l’édition précédente", a expliqué Tarek Arama. En raison des résultats négatifs du CSC, enregistrés depuis le début du championnat, le "doyen des entraîneurs algériens", comme le surnomme la presse locale, avait prévu, avant de revenir sur sa décision, de rendre le tablier après le match prochain contre l’Olympique de Médéa quel que soit le résultat, a précisé le premier responsable du club. Le manager général du CSC qui a insisté auprès du technicien tlemcénien pour que ce dernier continue l’aventure avec les Vert et Noir, a avancé que rien n’est encore joué au championnat et que sa démission ne rendra pas service au club, notamment à quelques jours du match de la Supercoupe d’Algérie, qui opposera le 1er novembre prochain le CSC à l'USM Bel Abbès. Les supporteurs du CS Constantine, qui ont exprimé à travers les réseaux sociaux leur refus d'un départ du maître à bord du navire clubiste, ont manifesté leur soutien à Amrani, estimant que son travail est irréprochable et que c’est aux joueurs de faire la différence sur le terrain, a-t-on relevé. Le CS Constantine, qui affrontera samedi prochain l’Olympique de Médéa au stade chahid Hamlaoui pour le compte de la 11e journée du championnat de ligue 1 Mobilis, sera privé des services de la plupart de ses principaux joueurs, entre autres Abid, Chahrour, Aroussi, Belkhir, Lamri et Salhi.