COA : Célébration de ses 55 ans d’existence

Le Comité olympique et sportif algérien (COA) a célébré jeudi dernier à Alger ses 55 ans d'existence lors d'une cérémonie qui s'est déroulée au Musée olympique algérien. La journée a débuté par une visite guidée du musée conduite par son directeur Mohamed Lazhari-Yamani, premier représentant de l’Algérie aux jeux Olympiques (Tokyo-1964), qui a présenté aux invités les différents dons garnissant le musée et quelques archives. Par la suite, un film retraçant les participations algériennes aux différentes éditions des JO a été diffusé, avant de laisser place aux interventions portant sur l’histoire du COA et les participations algériennes aux JO et JO de la jeunesse. ''Ce 55e anniversaire marque toute une épopée du COA depuis le début de sa constitution, c'est un devoir de mémoire. Le COA a été toujours l'autorité morale pour le sport en Algérie. Comme constaté aujourd'hui, plusieurs personnalités du mouvement sportif étaient bien représentées et je pense qu'une harmonie importante est en train de s'implanter entre le ministère de la Jeunesse et des Sports, le COA et les Fédérations nationales laquelle donnera sûrement des résultats à l'avenir'', a déclaré à l'APS le président du COA, Mustapha Berraf. Et d'enchaîner : ''Parmi les présents, plusieurs ont consacré une très grande partie de leur vie à véhiculer les valeurs olympiques et les valeurs du sport. Je profite de cette occasion pour appeler tous les acteurs du mouvement sportif algérien à préserver l'esprit sportif et à pratiquer un sport propre''. De son côté, Yamani, pionnier de la gymnastique algérienne et ancien président de l'Union africaine de la discipline, estime que cette journée ''est très importante car elle écrit l'histoire du COA que le peuple algérien doit connaître''. Pour l'ex-judokate Soraya Haddad, médaillée de bronze aux JO-2008 de Pékin, "le COA a été toujours présent pendant notre carrière et nous a toujours aidés à accomplir notre devoir. C'est grâce à lui qu'on constitue une famille avec tous les champions et anciens athlètes. Nous sommes reconnaissants pour cette considération''.

Outre des invités d’honneur, à l'image de représentants du corps diplomatique accrédités en Algérie, cet évènement a été marqué par la présence de plusieurs figures du mouvement sportif national notamment d'anciens champions olympiques, des représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports et des présidents et représentants des Fédérations sportives algériennes.