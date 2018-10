Ligue 1 (suite des rencontres de la 11e journée) : Les bordjis à l’épreuve des mouloudéens

Le Mouloudia d’Alger, sur une courbe ascendante, sera en appel à Bordj Bou-Arréridj. Les camarades de Châal, qui attendent l’arrivée du technicien algéro-belge, Adel Amrouche, à la tête de la barre technique, devront faire preuve de beaucoup de concentration et de solidité en défense (14 buts encaissés), pour espérer tirer leur épingle du jeu. L’objectif du Doyen, face au CABBA, est de prolonger sa série d’invincibilité. «On sait parfaitement que ce déplacement ne sera pas de tout repos. C’est à nous de montrer que nous sommes solides et mentalement à la hauteur, pour réaliser un bon résultat. L’équipe n’a pas perdu depuis quatre rencontres. L’équipe retrouve peu à peu son équilibre et son jeu. Nous irons à Bordj Bou-Arréridj en conquérant.» A déclaré le milieu du terrain, l’international malien, Dieng, la veille du déplacement de son team. De leur côté, les Criquets ne jurent que par la victoire aussi. Même si l’équipe n’a pas disputé de match officiel depuis deux semaines, le Chabab Ahly de Bordj Bou-Arréridj, qui par ailleurs n’a gagné qu’un seul match à domicile depuis l’entame de la saison, veut confirmer son succès de la dernière journée face à l’ASAM. « La victoire face à l’équipe de Ain M’lila nous a permis de retrouver et de redresser la barre. On doit à présent confirmer face au MCA, même si on manque de rythme un peu. Nous allons tout faire pour gagner. Nous n’avons plus le droit à l’erreur à domicile, si on veut éviter un scénario catastrophique en fin de saison.» A souligné l’attaquant du CABBA, Mellal, qui jouera contre ses anciens coéquipiers, comme c’est aussi le cas pour le portier Chaouchi. A Bejaia, les Crabes, qui ont pris l’eau à Bologhine face à l’USMA (5-1), veulent absolument se racheter auprès de leur public contre l’ASAM. «Après une défaite, chaque équipe doit se ressaisir. J’attends absolument une réaction de la part de mes joueurs. J’exige la victoire et rien d’autre», a indiqué le coach Madoui, qui attend toujours sa première victoire avec le MOB. Pour sa part, l’AS Ain M’lila ne se déplacera pas à Bejaia dans la peau de la victime expiatoire, bien que les poulains de l’entraîneur Adjali seront amoindris. En effet, Dif, Lemhane et Djillali ne seront pas du déplacement. «Notre position au classement ne nous permet pas de négliger nos rencontres. Même si le match à Bejaia face à une bonne formation du MOB, sera difficile, ont fera tout notre possible pour arracher au moins le point du nul», a déclaré Djoghma. Par ailleurs, le CS Constantine, qui éprouve beaucoup de difficulté à s’imposer at home, sera l’hôte de l’O. Médéa, auteur de belles performances à l’extérieur depuis le début du championnat. Amrani, qui est revenu à de meilleurs sentiments après sa démission au lendemain de la défaite face au MCA, attend une réaction de son équipe. «La victoire face à l’OM est plus importante que ma démission. J’espère que cet épisode n’a pas trop perturbé l’équipe. Nous devons gagner pour que l’équipe puisse se relancer dans le championnat. On n’a pas d’autre choix. Pour ce qui est de ma démission, j’ai été surpris par le soutien et l’élan de solidarité des supporteurs», a indiqué le coach Amrani. De leurs côté, les Olympiens, plutôt bons à l’extérieur (2 victoires et 1 nuls), veulent profiter de la mauvaise passe traversée par le Chabab, pour s’illustrer. «Le CSC n’est pas au mieux de sa forme. Nous allons tenter de réaliser un bon résultat à Constantine pour améliorer notre position au classement. Cette année, l’équipe, qui n’a toujours pas réalisé de victoire à Médéa, est plutôt à l’aise à l’extérieur», a mentionné Daoud avant le voyage de la délégation à Constantine.

Rédha M.