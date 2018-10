CAN-2019 (Qualifications / Gr. D) : La Gambie dépose des réserves contre un joueur togolais

La Fédération gambienne de football (GFF) a déposé des réserves contre le défenseur togolais James Olufade, qui «serait inéligible, car de nationalité nigériane», ont rapporté, jeudi dernier, des médias africains.

D'après la GFF, le latéral gauche des Eperviers serait de nationalité nigériane et serait apparu comme tel sur le site de la Confédération africaine de football (CAF) lors de son enregistrement dans une compétition en 2016, sous les couleurs de New Stars de Douala (Cameroun). A en croire la fédération gambienne, son homologue togolaise n’aurait pas respecté les critères nécessaires pour que le joueur de 24 ans puisse changer de nationalité sportive. Apparu pour la première fois sous les couleurs du Togo en septembre dernier face au Bénin (0-0), Olufade avait pris part au match nul (1-1) entre Scorpions et Eperviers le 12 octobre à Lomé pour le compte de la troisième journée des éliminatoires de la CAN-2019, mais était resté sur le banc lors de la manche retour remportée par les hommes de Claude Le Roy mardi dernier à Banjul (1-0).

A l'issue de la quatrième journée des éliminatoires de la CAN-2019, l'Algérie et le Bénin sont en tête du groupe D devant le Togo (5 pts). La Gambie ferme la marche (2 pts). Lors de la prochaine journée prévue entre le 16 et le 18 novembre, le Togo accueillera l'Algérie et le Bénin se déplacera à Banjul pour affronter la Gambie. Les deux premiers du groupe se qualifient pour la CAN-2019.