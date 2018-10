Communication : œuvrer pour l’accès aux technologies modernes

Le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, a affirmé, hier à Mostaganem, que son secteur œuvre pour l'accès des journalistes aux technologies modernes. A l’ouverture du 6e Colloque international de la presse sportive, le ministre a souligné que la stratégie du secteur de la Communication repose sur la numérisation, le soutien à la presse de proximité et la professionnalisation du journaliste. «L'évolution technologique est à l'origine de l’apparition de la presse électronique qui a contribué à l'amélioration du contenu et de la forme de la presse en papier, appelée aujourd'hui à la créativité dans la production, la confection et l’imprimerie», a déclaré Djamel Kaouane. Les technologies modernes ont favorisé l'échange d'expériences entre journalistes et renforcé leur relation avec le public, a-t-il soutenu, ajoutant que ces nouvelles technologies ont renforcé le droit du citoyen à l’information de plus d’une source en même temps. Au passage, le ministre a exhorté les journalistes à maîtriser les nouvelles technologies et à les mobiliser avec professionnalisme au service du travail journalistique pour gagner le pari de l'illustration et assurer le maintien de la profession. Le 6e Colloque international de la presse sportive ayant pour thème «l’impact des technologies modernes sur l’évolution du sport et du journalisme est initié deux jours durant par l’Organisation nationale des journalistes sportifs algériens, l’association de la presse sportive de la wilaya de Mostaganem, avec la participation d'experts et de professionnels d’Algérie, d'Egypte et de France. Par ailleurs, le ministre de la Communication a inspecté le siège de la Radio régionale de Mostaganem et s'est enquis des conditions de travail des journalistes et de la situation du siège du quotidien privé Réflexion, avant de suivre un exposé sur la stratégie de communication utilisant les technologies modernes et appliquées dans la wilaya de Mostaganem dans le domaine de la médiation administrative et le traitement des préoccupations des citoyens. Djamel Kaouane présidera, aujourd’hui à l’université Abdelhamid-Ibn-Badis de Mostaganem, une conférence nationale sur le rôle des médias à consacrer la culture du vivre-ensemble en paix, à laquelle participeront des experts, universitaires, diplomates et professionnels.



Célébration de la Journée nationale de la presse : Un riche programme



Sur un autre volet, le ministère de la Communication a élaboré un «riche programme», à l’occasion de Journée nationale de la presse, célébrée le 22 octobre de chaque année. La cérémonie de remise du «Prix du Président de la République du journaliste professionnel», dans sa 4e édition, prévue dans la soirée du lundi 22 octobre 2018 au Centre international des conférences Abdellatif-Rahal, constitue le «point d’orgue» de cette commémoration. Elle sera diffusée en direct sur la page Facebook du ministère (www.fb.com/ministerecomdz). Le «Prix du Président de la République du journaliste professionnel», organisé cette année sous le thème «Vivre ensemble en paix», sera décerné aux journalistes lauréats, en guise de récompense pour les travaux d’excellence effectués dans différentes catégories d’expression médiatique, à savoir la presse écrite, la télévision, la radio, la presse électronique, ainsi que l’illustration par la photographie, le dessin de presse et la caricature, ajoute le communiqué du ministère de la Communication.

Pour marquer cette 4e édition, une cérémonie d’oblitération d'un timbre-poste, conçu et émis spécialement pour cette Journée, est prévue, lors de la même cérémonie. Par ailleurs, des espaces et structures sportifs seront baptisés à Alger et à travers le territoire national aux noms de journalistes décédés. À l'occasion de cette Journée, le ministère de la Communication signera une convention avec le ministère du Tourisme et de l’Artisanat, en marge de la clôture du Salon international du tourisme et du voyage. Dans la matinée du 22 octobre, une cérémonie sera organisée à titre posthume à la mémoire du défunt journaliste Abderrazak, dit Abdou Seghouani, par l’Organisation nationale des journalistes sportifs algériens, au Complexe sportif Mohamed-Boudiaf.