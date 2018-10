Éclairage : Jalons

Le massacre d'Algériens, le 17 octobre 1961 à Paris, n’est qu’un épisode d’une longue série de répressions de l’ordre colonial, auquel la résistance a pu mettre fin au bout de plus de 7 ans de lutte inspirée par les idéaux de liberté des acteurs du mouvement national, dont l’une des dates phares a été le 8 mai 1945.

Quelques années plus tard, c’est le déclenchement de la guerre de Libération qui imprimera une portée irréversible au combat héroïque de tout un peuple, avide de retrouver sa dignité et recouvrer son indépendance.

Des mouvements de résistance populaire ont certes débuté dès l’invasion du pays, mais leurs leaders et les troupes engagées n’ont pas pu faire face à la machine de guerre française.

Partis et personnalités ont pris conscience de la nécessité de mobiliser le peuple entier à travers toutes les régions, avant de proclamer l’initiative menant à la fin de l’ère coloniale.

Les formations politiques ont aussi accepté que leurs membres se placent sous la tutelle du FLN, pour porter les armes et écarter définitivement les thèses assimilationnistes.

Le combat a été accompagné par son lot d’horreurs commis par les forces d’occupation, et l’Algérie demande, aujourd’hui à la France, une reconnaissance officielle de ses méfaits. Tortures, campagnes punitives collectives, privations de toutes sortes et assassinats, ainsi que des déplacements des populations sont parmi les crimes ancrés dans la mémoire des Algériens. Enlèvements, détention arbitraire et déportations figurent au chapelet interminable des dépassements subis.

Aucune enquête n’a été diligentée, pour faire la lumière sur ces horreurs, et les avocats du FLN ont eu les pires difficultés au monde à pouvoir représenter les combattants devant les tribunaux, lorsque certains d’entre eux n’étaient pas victimes d’attentats.

Un demi-siècle d’indépendance n’a pas effacé le souvenir de ces dépassements d’un autre temps, même si tous souhaitent ouvrir une nouvelle page faite de coopération et de respect mutuel de la souveraineté.

A. M.