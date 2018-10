Célébration de la Journée nationale de l’émigration : Cohésion et solidarité

Coïncidant avec le 57e anniversaire des manifestations du 17 octobre 1961, la journée nationale de l’Emigration a été célébrée hier à Alger, au niveau du musée national du Moudjahid, et ce en présence de nombreux moudjahidine de la Fédération France du FLN, d’historiens, de représentants de la gendarmerie nationale et de la DGSN.

S’exprimant en cette occasion, le représentant de l’Organisation nationale des Moudjahidine (ONM), M. Ali Boughazala, a indiqué que la journée du 17 octobre 1961 a constitué un tournant historique dans le combat juste du peuple algérien pour son indépendance : «Cette journée a été une épopée historique qui a démontré au monde qu’un peuple, sans arme, a pu arracher sa liberté, en combattant l’ennemi chez lui».

Dans ce même sillage, la moudjahida, Akila Abdelmoumen Ouared, a déclaré : «Nous fêtons le 57e anniversaire de la journée nationale de l’Emigration et des manifestations du 17 octobre 1961 où la fédération France du FLN a décidé de donner une leçon au colonialisme français». Poursuivant ses propos elle a affirmé : «Les instructions du Front de libération national (FLN) étaient très claires. La marche devait être totalement pacifique et nous ne devions pas avoir ne serait-ce qu’un coupe ongles dans la poche». Et de conclure : « Nous avons pu démontrer, au monde entier, le vrai visage du colonialisme français. Ce jour-là, c’est un crime contre l’humanité qui s’est produit sous nos yeux. Ni femmes, ni enfants n’ont été épargnés.»

Pour sa part, le Dr Karim Menasr, professeur à l’université d’El-Affroun, a mis en exergue le fait que «le colonialisme français a dénié à l’Algérien son humanité en le qualifiant d’indigène».



Le soutien indéfectible de la communauté algérienne établie à l’étranger souligné



Au cours de cette rencontre, les participants ont tenu à rendre hommage au soutien indéfectible de la communauté algérienne établie à l’étranger à l’égard de sa mère patrie. «Une occasion pour rendre hommage aux milliers d’Algériens qui ont inscrit à jamais leur sacrifice dans l’histoire nationale, perpétuant l’attachement des membres de notre communauté établie à l’étranger à leur mère patrie», a affirmé un ancien moudjahid. Rappelant le courage dont ont fait preuve les émigrés algériens qui ont bravé les interdictions de tous genres, les intervenants ont affirmé que ces derniers, ont démontré à l’autorité coloniale qu’ils étaient, pareillement à leurs frères en Algérie, engagés avec détermination dans le combat du peuple algérien tout entier pour recouvrer sa souveraineté spoliée et se réapproprier ses valeurs nationales».

«Par leur courage exceptionnel et leur force de conviction inébranlable, ils ont ouvert un des chapitres les plus glorieux de la résistance du peuple algérien à l’occupation coloniale et contribué à renforcer le crédit déjà grand de la Révolution algérienne dans le concert des nations», a ainsi estimé un intervenant.

Selon eux, les événements des manifestations du 17 octobre 1961 «ont constitué un acte politique de grande signification et démontré de manière incontestable le sentiment de destin commun exprimé par tous les Algériens là où ils se trouvaient pour la consécration de l’indépendance de l’Algérie». Cette date phare, a-t-il poursuivi, inscrite dans le mouvement national algérien, «incarne la volonté de tout un peuple épris de valeurs de liberté, de justice, de paix, et refusant toute forme d’oppression et d’humiliation de l’occupation coloniale».

Notons enfin que l’ensemble des intervenants a convenu à l’unanimité, que cette date reste pour l’histoire «une tragédie, qui a foulé aux pieds les droits les plus élémentaires des Algériens, s’inscrivant en ce sens dans une série ininterrompue de mesures barbares décidées par les bourreaux de l’administration coloniale et reposant sur des violations inqualifiables du droit international et de celui des droits de l’homme.»

Sami Kaïdi