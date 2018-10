M. Yousfi s’entretient avec l’ambassadeur suisse : Examen de la coopération bilatérale

Le ministre de l'Industrie et des Mines, M. Youcef Yousfi, a reçu, hier à Alger, le nouvel ambassadeur suisse, M. Lucas Rosenkranz, avec lequel il a évoqué les relations économiques entre les deux pays, notamment dans le domaine industriel et minier. Lors de cet entretien, les deux parties ont passé en revue l'état de la coopération économique bilatérale, notamment dans le secteur de l'industrie et des mines et les moyens de les renforcer davantage. Dans ce cadre, l’ambassadeur suisse a fait part de la "volonté" de son pays de renforcer sa coopération avec l’Algérie dans différents secteurs industriels, notamment dans "l’industrie ferroviaire et les matériaux de construction".