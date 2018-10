Le président français, Emmanuel Macron : « La République doit regarder en face ce passé »

Le président français, Emmanuel Macron, a affirmé hier que la République française «doit regarder en face» le massacre des Algériens à Paris et sa banlieue le 17 octobre 1961. «Le 17 octobre 1961 fut le jour d'une répression violente de manifestants algériens», a reconnu le président français dans un tweet, soulignant que «la République doit regarder en face ce passé récent et encore brûlant». Pour le chef d'Etat français, «c'est la condition d'avenir apaisé avec l'Algérie et avec nos compatriotes d'origine algérienne». C'est la deuxième déclaration d'un chef d'Etat français, après celle de François Hollande qui avait reconnu en 2012 «avec lucidité», au nom de la République, la «sanglante répression» au cours de laquelle ont été tués «des Algériens qui manifestaient pour le droit à l'indépendance». Ce jour-là, les Algériens de Paris et sa banlieue, hommes, femmes et enfants, avaient décidé de braver le couvre-feu appliqué uniquement aux personnes au faciès maghrébins.