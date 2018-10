Maître Ali Haroun : Retour sur un crime de Guerre

«Il est temps, aujourd’hui, pour la France de reconnaître officiellement et réellement les crimes de Guerre perpétrés en Algérie», a déclaré, hier, l’avocat et juriste, Maître Ali Haroun, responsable historique de la Fédération du FLN en France.

Maître Ali Haroun qui s’exprimait sur les ondes de la Chaîne III de la Radio nationale, a souligné la nécessité pour la France, de reconnaitre le crime perpétré le 17 octobre 1961, sur des manifestants pacifistes contre le couvre-feu raciste instauré par le préfet de police de l’époque, en l’occurrence Maurice Papon.

Néanmoins, celui-ci tiendra à rappeler le fait qu’en 2012, soit 51 ans après ces tragiques évènements, il y a eu un début de reconnaissance, puisque M. François Hollande a reconnu la répression du 17 Octobre 1961, et déclaré que «des Algériens qui manifestaient pacifiquement pour l’indépendance de l’Algérie ont été tués».

«Ces mêmes propos ont été tenus récemment par l’actuel président français, Emanuel Macron qui a qualifié la colonisation française de Crime de Guerre » a-t-il rappelé, tout en précisant, que M. Macron a franchi un pas de géant le 13 Septembre dernier en reconnaissant la mort de Maurice Audin sous l’effet de la torture. Me Ali Haroun a saisi l’occasion pour faire une rétrospective et plonger l’auditoire dans l’histoire, relatant avec précision, les faits relatifs à la date du 17 octobre 1961.

L’ancien responsable de la Fédération du FLN en France a, dans ce sens, rappelé que cette tragédie a coïncidé avec les négociations entre le gouvernement français et le gouvernement provisoire de la république algérienne GPRA.

«Le GPRA et le gouvernement français avait commencé les négociations depuis un certain temps au sein du gouvernement du général Charles De Gaulle», a-t-il dit. Et d’ajouter qu’il y avait à cette époque deux clans, celui de De Gaulle qui savait que les négociations allaient aboutir vers l’indépendance de l’Algérie et l’autre clan, celui du chef du gouvernent, Michel Debré qui était tout à fait orienté vers l’«Algérie-française», mais qui n’osait pas s’opposer directement à De Gaulle.

Selon Me Haroun, ce clan des défenseurs de l’Algérie-française ont fait en sorte que la fédération du FLN en France, qui était le réservoir financier du GPRA, soit réduite au minimum en éliminant ses membres autant que possible.

Pour preuve, dira l’invité de la rédaction, «l’année 1961 à été marquée par des massacres perpétuels contre les Algériens résidants à cette époque en France. Cela a amené les militants à demander à la direction de la Fédération de France de réagir face à cette situation». «Donc, il fallait réagir contre les policiers qui étaient les vrais tortionnaires contre les émigrants algériens» a soutenu Me Ali Haroun



La reconnaissance des crimes de guerre permettra aux deux nations de passer à une étape de rapports apaisés



Comme le Front de libération national (FLN) avait répondu aux actes criminels de la République française. Cette dernière qui n’arrivait pas à bloquer le fonctionnement de la Fédération de France, a émis un décret qui instaure un couvre-feu qui s’imposait uniquement aux algériens.» Ce que nous avons considéré comme un couvre-feu raciste», a-t-il noté, ajoutant que «ce couvre-feu qui empêchait les musulmans français, à savoir les algériens de se rassembler à plus de trois personnes, outre, l’interdiction de sortir du 19h à 5h, était très dangereux pour les algériens du fait que tous le travail du FLN se faisait le soir ».

« Les militants du FLN étaient tous des ouvriers d’usines, des Algériens venus en France pour louer leur force de travail. Dans ces conditions, les empêcher de travailler le soir c’était, en fait, asphyxier totalement la Fédération», a expliqué l’avocat.

Poursuivant ses propos, le moudjahid a indiqué qu’en réponse à cette situation, le comité fédéral du FLN a pris la décision d’organiser le 17 Octobre 1961, une manifestation pacifique contre ce couvre-feu raciste instauré par le préfet de police de l’époque.

Pour l’hôte de la radio, «il est évident que M. Papon agissait sous les ordres de M. Fret sous le gouvernement De Gaulle et ce gouvernement ne pouvait pas ignorer les agissements de Papon». A une question relative au bilan sanglant de cette funeste soirée, Me Ali Haroun a confirmé le constat des historiens britanniques, qui ont estimé que le 17 Octobre 1961, représente la répression la plus sanglante d’une manifestation pacifique de l’histoire contemporaine de l’Europe occidentale, car ce soir-là, il y a eu pas moins de 12.500 arrestations et au lendemain, d’autres arrestations de plus de 1.000 femme et 110 enfants. Ceci, sans compter, le lourd bilan de 200 à 300 Algériens massacrés à mort, ligotés et jetés dans la Seine, et des disparus qui n’ont jamais été retrouvés.

Selon Me Ali Haroun, «de pareils faits ne peuvent pas être assumés par le seul M. Papon», ajoutant qu’il s’agit bien d’un Crime d’Etat. «Là aussi, il est important de signaler qu’il s’agit d’un crime d’Etat et pas de peuple français car au sein du peuple français. Il y a eu beaucoup ceux qui ont payé de leur vie pour défendre la cause algérienne», a-t-il précisé.

L’avocat notera, dans ce contexte, que l’histoire doit être assumée par la France. «Un Etat qui se respecte, c’est comme un homme qui se respecte. Il doit assumer ses erreurs et ses errements.

Clair net et précis, l’invité de la rédaction affirme : «On ne peut bâtir un avenir sur un mensonge ou sur l’occultation de cette partie de l’histoire. La reconnaissance de ses crimes de guerre permettra aux deux nations et aux deux peuples de passer à une autre étape de rapports apaisés», ajoutant qu’il ne s’agit pas ici de tout oublier et tout effacer, «il s’agit de reconnaître son histoire puis passer à d’autres niveaux de relations correctes entre les deux pays».

Kamélia Hadjib