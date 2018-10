Journée nationale de l’émigration, Attachement des émigrés algériens à leur pays : Des valeurs de militantisme et de combat

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a déclaré, hier à El-Bayadh, que les manifestations du 17 octobre 1961 ont prouvé l’attachement des émigrés algériens à leur pays.

En ouverture d’une conférence historique sur «Les manifestations du 17 octobre 1961 : attachement des émigrés algériens à la cause de leur pays», organisée à l’occasion de la célébration de la journée nationale de l’Emigration, le ministre a souligné que ces manifestations «expriment la fidélité et l’adhésion de la communauté algérienne émigrée à la Révolution de novembre et sont un défi de taille à une grande puissance coloniale». «Nous avons dans les discours du Président de la République, le moudjahid Abdelaziz Bouteflika, une référence dont nous nous inspirons des valeurs et principes de fidélité au message de nos vaillants martyrs», a déclaré le ministre, précisant que «la commémoration de cet anniversaire est un lien fort à notre histoire, à notre passé glorieux et une fierté de nos constantes.

Les valeurs de militantisme et de combat des chouhada et moudjahidine nous imposent de suivre l’exemple suprême de la guerre de novembre». A travers la commémoration de cet anniversaire, a-t-il dit, «nous aspirons à réaliser l’espoir des révolutionnaires. Cette symbolique, dans le parcours combattant de nos héros et dans les principes du 1er Novembre, doit être lue par les enfants de l’Indépendance». Cet anniversaire mémorable, a soutenu le ministre des Moudjahidine, relate une autre réalité des crimes commis par l’occupant français contre les Algériens en France, où la police française d’alors avait employé une répression féroce, dans la capitale Paris, en tirant avec des balles réelles sur des Algériens qui manifestaient pacifiquement et/ou en les jetant par dessus la Seine dont les eaux se sont mélangées avec le sang des martyrs.

La police française a également traqué des milliers de manifestants dont certains ont été faits prisonniers et ont subi les affres de la torture, a-t-il évoqué. Les manifestations de la communauté algérienne en terre d’émigration ont impulsé un élan à la glorieuse Révolution qui s’est traduit par une cohésion et une solidarité sans pareille entre les Algériens à l’intérieur comme à l’extérieur du pays exprimant l’attachement de la communauté algérienne émigrée à la patrie, a ajouté le ministre, soulignant que les massacres du 17 octobre 1961 constituent une étape héroïque de la Révolution. «L’histoire riche de l’Algérie doit constituer un facteur susceptible d’inciter les générations montantes au progrès et à la prospéritéé, a déclaré Tayeb Zitouni, tout en rappelant les réalisations acquises après l’indépendance dans divers domaines d’activités et secteurs. Le ministre a présidé la cérémonie officielle de commémoration de cet anniversaire historique à El Bayadh, qui a été marquée par la lecture de la Fatiha du Livre Saint et la pose d’une gerbe de fleurs à la mémoire des martyrs au carré des chouhada du chef-lieu de wilaya. Tayeb Zitouni a procédé, en compagnie des autorités de wilaya, civiles et militaires, à l’inauguration d’une stèle commémorative dédiée à Cheikh Bouâmama et d’une salle de sports au nouveau pôle urbain d’El Bayadh baptisée «17 octobre 1961». Le nom du chahid Yousfi Boucherit a été donné au nouveau pôle urbain. Il a aussi inauguré une agence de la Compagnie algérienne d’assurances (CAAT) et assisté à la signature d’une convention entre les directions locales des moudjahidine et de la santé et de la population pour la prise en charge sanitaire des moudjahidine et ayants droit.

Mila

Enregistrement de 72 témoignages de moudjahidine



Pas moins de 72 témoignages de moudjahidine sur la glorieuse révolution de novembre et la période coloniale dans la wilaya, ont été enregistrés par le musée du moudjahid «Slimane Bentobal» de Mila, a-t-on appris des responsables de cette institution publique. Ces témoignages, recueillis depuis 2015 à ce jour, représentent 90 heures d’enregistrement de témoignages de moudjahidine et de veuves de chouhada, gravés sur des CD et mis à la disposition des visiteurs du musée, a indiqué la même source, en marge de la célébration de la journée de l’immigration (17 octobre 1961). Le musée conserve également 890 pièces historiques se rapportant à la révolution nationale et à la période de l’occupation coloniale, dont des manuscrits, des pièces de monnaie, des munitions, des mines, des appareils de communication, des débris de véhicules et avions tombées dans la région ainsi que des armes, a détaillé la même source. La célébration de la journée de l’immigration, présidée par le wali Mohamed Amir, a donné lieu à une cérémonie de recueillement au cimetière des chouhada et la baptisation de deux avenues des noms des défunts moudjahidine Bensalem Khelfa et Bouchelif Mohamed. La veuve du chahid Derbal Mohamed et la famille du moudjahid Salah Bouhouhou, décédé récemment, ont été honorées au musée du moudjahid, où une exposition a été organisée en sus d’une conférence présentée par l’historien Noureddine Bouarroudj.

Bordj Bou-Arréridj

Plusieurs réalisations



Cette année, ce sont les communes voisines de Sidi Mebarek, Bir Kas Dali et Khelil, situées à l’est de la wilaya, qui ont été choisies pour abriter le programme de célébration du 17 Octobre 1961.

En effet la population a bénéficié à l’occasion de cette journée de deux terrains de proximité couverts de gazon synthétique, de la réhabilitation de la maison de jeunes et de l’aménagement d’un jardin public avec aires de jeu pour enfants ; la mise en service d’un projet d’alimentation en gaz naturel pour les centres ruraux de Khenig, Ouled Bounabi, Chaabat Leksir, Beni Hmid, Ain El Beidha et Chouiha au profit de 572 familles ainsi que l’inauguration du siège de la BDL et la pose de la première pierre pour la réalisation d’un groupe scolaire pour la seconde et le coup d’envoi des travaux pour la construction d’un château d’eau d’une capacité de 500 m3 avec renouvellement du réseau d’AEP pour le village de Chfa sur 3.800 mètres linéaires pour la troisième.

L’histoire n’était cependant pas absente du programme avec l’organisation d’une exposition à la maison de jeunes Hanachi-Modhadi de Bir Kas Dali, la baptisation d’une rue de la même commune du nom du chahid Sakhraoui Kouider et la visite au moudjahid Bakhouche Bounechada par la délégation officielle conduite par le wali de Bordj Bou-Arréridj, M. Benamar Bekouche.

Le wali a rappelé l’intérêt accordé par l’Etat pour l’amélioration des conditions de vie des citoyens selon les orientations du Président de la République que ce soit pour l’habitat, le gaz naturel, l’éducation ou même les loisirs.

F. D.

Béjaia

Sous le signe du recueillement

La célébration de la journée nationale de l’Emigration qui coïncide avec la date des massacre du 17 octobre 1961 a été marquée dans la wilaya de Bejaia par une cérémonie de recueillement en présence du wali, Ahmed Maabed, et de la famille révolutionnaire au Sanctuaire des martyrs de Djebel Khelifa. Le secrétaire de wilaya de l’ONM à retracer dans son intervention l’impact de cette journée. Il souligna « la volonté farouche du peuple algérien dans le pays et des centaines d’émigrés algériens qui ont bravé les interdictions des manifestations et des actions multiples pour démonter à l’autorité coloniale et a tout le monde leur détermination pour recouvrer l’indépendance et la souveraineté de l’Algérie. Parmi les manifestants Fatima Beddar, originaire de Bejaia, et dont son cartable d’école a été remis par son frère au musée du Moudjahid de Bejaia. Il y a eu aussi la visité d’une exposition photos. Au centre de l’Union nationale des femmes algériennes, une cérémonie de remise d’appareils fonctionnels a été organisée au profit de 30 moudjahid invalides et leurs ayants droit.

M. Laouer

Émigrés algériens

Des héros de la Révolution

Les émigrés algériens ont été «les héros de la Révolution algérienne en France», ont souligné, mardi dernier à l’université Emir Abdelkader de Constantine, les participants à une rencontre sur les massacres du 17 octobre 1961. «Les membres de notre communauté établie à l’étranger ont lutté contre le colonialisme français sur son sol, soutenu la cause algérienne financièrement et répandu la voix de la libération à travers l’Europe», ont attesté les participants à cette rencontre à l'occasion de la commémoration de cet évènement qui coïncide avec la célébration de la journée nationale de l’Emigration. H'mida Amiraoui, qui a présenté une étude portant sur «L’émigration des Algériens depuis 1830», a précisé que «la mobilité des militants algériens a joué un rôle politique et militaire qui a contribué à la réussite de la Révolution et à l’inscription de la question algérienne à l’ONU.» A son tour, le moudjahid Hocine Sghirou, qui a enrichi cette rencontre par des témoignages vivants sur les événements du 17 octobre 1961, a assuré que les émigrés algériens «ont dénoncé avec courage la répression et les actes de torture du colonialisme français.» Il a également soutenu que les Algériens qui ont pris part à des manifestations pacifiques, visant à protester contre les injustices commises par la police française coloniale, ont subi une répression sévère et sanglante. De son côté, le recteur de l’université, Said Derradji, a indiqué que la commémoration de cet évènement a pour but de «rendre hommage aux émigrés algériens tombés en martyrs, lutter contre la culture de l’oubli, et mettre la recherche scientifique au service de la sauvegarde de la mémoire historique de la nation».