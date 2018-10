Des diplomates étrangers à Tipasa : Découvrir les multiples facettes de l'Algérie

Une délégation de diplomates nouvellement accrédités en Algérie a été accueillie, hier à Tipasa, dans le cadre du programme «Marhaba» (bienvenue), lancé par le ministère des Affaires étrangères. «Marhaba» est une initiative dont le credo est de faciliter l'intégration des nouveaux diplomates étrangers, en leur faisant découvrir les multiples facettes géographiques, économiques, culturelles et sociales de l'Algérie, a indiqué à l’APS, la directrice générale de l'Institut diplomatique et des relations internationales (IDRI). Mme Amina Mesdoua a qualifié ce programme de «petite fenêtre» ouverte sur le patrimoine culturel et les richesses économiques de chaque région, eu égard au fait que l’Algérie est un grand pays. Cette 5e édition du genre, dont la première remonte à 2014, a englobé les ambassadeurs de quatre pays, aux côtés d’une trentaine de diplomates, dont des attachés culturels et économiques des quatre continents (Afrique, Europe, Asie et Amérique), a-t-elle, en outre, fait savoir. Selon Mme Mesdoua, cette édition d’une durée de cinq jours, dont quatre devant se dérouler à Alger, prévoit une série de conférences sur l’histoire et les principes de la diplomatie algérienne, en plus de visites vers différentes institutions, politiques entre autres, à l’instar du Conseil de la Nation, outre des entreprises économiques, dont Sonatrach. Le programme mis au point est «aussi riche que diversifié», a-t-elle assuré, signalant, également, des visites vers des institutions cultuelles, à l’instar des Zaouias, «au niveau desquelles la délégation diplomatique a pu prendre connaissance des valeurs de l’Islam du juste milieu», a-t-elle souligné. A Tipasa, les diplomates hôtes de la wilaya ont été accueillis par le wali, Mohamed Bouchema.