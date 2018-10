Salon du Tourisme et des voyages : vitrine pour la promotion de l’offre nationale

« Le secteur du tourisme s’est doté de 817 nouveaux hôtels, réalisés cette année, d’une capacité totale de 120.000 lits, 2.200 autres hôtels de catégories 5 et 4 étoiles d’une capacité de 217.000 lits sont en cours de réalisation, un grand acquis pour le secteur du tourisme algérien qui est l’une des priorités du programme de développement du Président de la République et de son gouvernement », a affirmé Abdelkader Benmessaoud, ministre du Tourisme et de l’Artisanat, lors de l’inauguration du Salon international du tourisme et des voyages, en présence de ministres.

Organisée sous le haut patronage du Président Abdelaziz Bouteflika, cette 19e édition enregistre la participation de 308 exposants dont plus de 120 étrangers venus de 13 pays.

La manifestation enregistre la présence de nombreuses jeunes entreprises spécialisées dans les TIC, des startups offrant des services et des solutions, telle l’application téléchargeable sur Playstore « Sahara Algérien », pour promouvoir le tourisme saharien.

Dans une déclaration à la presse, M. Benmessaoud a mis en avant la politique adoptée par le gouvernement pour le développement du secteur. « Nous sommes en train de réaliser une plateforme solide pour atteindre nos objectifs tracés pour l’horizon 2030 ». Et d’ajouter : « Ce n’est pas demain que nous allons redorer le blason du tourisme, un grand chantier nous attend pour le hisser au rang international. » En marge de cette manifestation, l’organisateur a prévu un éductour au profit de 30 personnes dont 19 étrangères représentant 11 tours opérateurs et 5 médias. Quant au programme de l’événement, il est retenu l’organisation de conférences-débats, d’un workshop entre opérateurs nationaux et étrangers, différentes animations ainsi qu’une journée dédiée exclusivement à la maison touristique saharienne. M. Benmessaoud indiquera que durant la saison estivale, pas moins de 130.000 familles ont passé leurs vacances en Algérie dans des hôtels balnéaires, et cela après une baisse des prix de 40 et 50% opérée par ces établissements. Le ministre indiquera que son département organise régulièrement des éductours afin d’attirer des touristes étrangers, tout en rappelant les facilitations proposées par l’Etat pour l’investissement dans le secteur. Il rappellera également l’apport incommensurable des banques dans le développement du secteur : « Nous avons des conventions avec 12 banques qui nous accompagnent dans les projets de développement », expliquera-t-il. « Nous avons également lancé un plan de communication pour promouvoir le tourisme saharien qui recèle des potentialités énormes pour mettre en avant le tourisme local », a précisé le ministre.

D’autre part, et dans le cadre de sa promotion, « ce salon a eu l’honneur d’avoir le témoignage d’ambassadeurs accrédités en Algérie, de figures sportives, et de blogueurs spécialisés dans le monde des voyages, mettant en valeur l’image du pays », ont déclaré les organisateurs du Salon.

Le commissariat du Salon s’est doté d’une plateforme numérique pour faciliter les inscriptions pour la participation et l’accès aux informations utiles se rapportant à l’organisation du Salon.

Ce rendez-vous annuel, affirment les organisateurs, « se veut la plus importante manifestation pour que l’ensemble des opérateurs nationaux et étrangers du tourisme et les professionnels puissent échanger les expériences, établir des contacts directs et exposer leurs produits pour attirer un plus grand nombre de touristes ».

Cette manifestation mettra en exergue « les capacités touristiques nationales et les produits qualitatifs et concurrentiels, outre la promotion de la destination Algérie, la diffusion des informations et des connaissances touristiques et l’intensification des activités touristiques avec les professionnels et leurs clients en matière de tourisme et de voyages ».

Il constitue, en fait, l’espace idoine qui offre aux opérateurs et aux acteurs du tourisme l’opportunité d’échanger les expériences et de tisser des relations professionnelles. Une opportunité également pour tous les acteurs touristiques de commercialiser leurs produits, diversifier leurs programmes futurs et penser à booster les programmes d’investissement adéquats à toutes les régions et les sites touristiques disponibles.

Mohamed Mendaci

--------------////////////////////

Opportunités de coopération avec le Niger

Le ministre du Tourisme, Abdelkader Benmessaoud, et son homologue nigérien, Ahmed Boto, ont passé en revue les opportunités offertes pour booster les relations entre les deux pays, à travers le renforcement de la coopération dans le domaine du tourisme et de l’artisanat. Le ministre nigérien a sollicité l’accompagnement de son pays dans le développement du tourisme, notamment en matière de formation, de classement des établissements hôteliers et d’artisanat.