Sécurité alimentaire : un défi majeur

«L’Algérie a atteint de bons résultats pour la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD)», a déclaré, hier, M. Nabil Assaf, représentant de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), à Alger.

Intervenant, lors du séminaire marquant la célébration de la Journée mondiale de l’alimentation (JMA), organisé par l’École supérieure des sciences de l’aliment et des industries agroalimentaires, à El-Harrach, M. Assaf a indiqué que son organisme «prépare prochainement la signature de plusieurs accords pour la réalisation de différents projets, notamment le lancement des micro-entreprises forestières, en plus d’autres projets avec le ministère de l’Agriculture».

L’objectif de ces projets «est de réfléchir ensemble à une stratégie nationale» concernant les défis liés à la sécurité alimentaire, a expliqué M. Assaf.

«La sécurité alimentaire n’est pas l’affaire d’un seul secteur, c’est l’ensemble des secteurs intervenant dans ce processus qui devront travailler de concert et essayer de relever les défis en matière de lutte contre la faim», a déclaré, pour sa part, le représentant du ministère de l’Agriculture, M. Mekarsi.

La mise en place d’une stratégie pour la sécurité alimentaire appelle à l’intervention de plusieurs acteurs, y compris l’institution académique. À l’École supérieure des sciences de l’aliment et des sciences de l’agroalimentaire (Essaia), la priorité est accordée à la réflexion scientifique sur les défis liés à la sécurité alimentaire.

«La stratégie de petits pas» est l’axe choisi par Meriem Hind Benmahdi, directrice de cette école, pour penser la lutte contre la faim. «Les petites actions permettent de réaliser des objectifs ambitieux», a-t-elle estimé.

Pour la spécialiste, «les habitants de la terre seront quelque 8.5 milliards d’ici quinze ans, et ce chiffre représente un challenge pour les États, notamment en Afrique qui comptera 60% de la population mondiale dans le futur». Ce sont donc des bouches à nourrir, avec tous les enjeux à relever tant sur les plans économique, politique que social, surtout «avec la persistance du phénomène — la faim — dans les zones subsahariennes».



Entre les nantis et les pauvres : le déséquilibre

Dans ses derniers chiffres, la FAO donne 815 millions de personnes sous-alimentées dans le monde, 1,3 milliard en surpoids et 660 millions souffrant d’obésité. Pour Mme Benmahdi, «il y a un déséquilibre auquel il faudra trouver des solutions, car il est inadmissible que certains ne trouvent pas quoi manger alors, que d’autres en ont trop». En revanche, «1.3 milliard de tonnes d’aliments produits sont perdues et gaspillées chaque année à travers le monde». «Seulement 25% de cette quantité suffirait à vaincre la faim dans le monde et à nourrir ces 815 millions affectées par la famine. C’est inadmissible !» s’offusque-t-elle.

Les causes de ces pertes et de ce gaspillage sont multiples : «En Afrique de Nord, 70% de ce qui est produit est perdu avant d’être mis aux mains des consommateurs.» Mme Benmahdi considère, par ailleurs, qu’il est important de mener la lutte contre le gaspillage, car beaucoup de pertes sont constatées avant que le produit n’arrive chez le consommateur, «à cause, notamment, des problèmes liées à la production, à la conservation, et au manque de circuits de valorisation et de transformation».

En vue de multiplier «les petites actions» favorisant l’accès à une alimentation saine, diversifiée, de proximité, abordable et durable, Mme Benmahdi propose, en guise de conclusion, «l’adoption d’un plan d’action en trois étapes : la prévention, la redistribution et le recyclage».

Le séminaire a été l’occasion pour un riche débat sur les différents aspects liés à la problématique de l’alimentation. Les interventions des experts, issus de différentes universités algériennes, ont permis de déterminer l’ampleur des défis à relever à l’avenir, mais aussi de mettre en exergue les efforts des autorités publiques en matière de sécurité alimentaire .

Pour rappel, plus de 17.000 entreprises, publiques et privées, activent dans le secteur agroalimentaire en Algérie. En outre, 20.000 projets d’investissements agricoles et agroalimentaires d’un coût de 200 milliards DA ont été enregistrés depuis 2010. Ce qui représente un énorme potentiel.

Tahar Kaidi