Accessoires automobiles : On n’est pas toujours dans la légalité

La voiture est certainement beaucoup plus qu’un simple moyen de déplacement. Du moins pour les jeunes qui vont jusqu’à en faire une «pièce» maîtresse pour susciter la convoitise ou encore épater les copains et les copines surtout. de nos jeunes, apporter la touche spécifique à son véhicule fait même partie des gestes courants pour de nombreux conducteurs de cette catégorie, prêts à se ruiner pour donner plus de charme et du style à leur petite merveille dont il faut absolument prendre soin tous les jours. En effet, les gâteries de l’engin ne connaissent pas de limites ni d’obstacles de quelques natures qu’elles soient, l’essentiel étant toujours de donner un look plus frais et plus chic à sa bagnole. Les astuces pour y parvenir ne manquent d’ailleurs pas, allant très souvent jusqu’à outrepasser les lois en vigueur. Aujourd’hui, le marché des accessoires pour automobiles regorge de produits très attractifs qui sont entrés, ces dernières années, dans les mœurs de nombreux conducteurs, très soucieux de l’allure de leur véhicule, cela va de soi. Des films solaires fumés, des autocollants, des plaques d’immatriculation avec des logos, des formes et des drapeaux de pays sont vendus chez-nous, suscitant un grand engouement auprès des jeunes. pourtant, le code de la route ainsi que la loi relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière interdisent bel et bien tout recours à la modification des véhicules. En fait, bien que le législateur soit, on ne peut mieux, des plus formels sur cette question, la pose de films teintés plus particulièrement continue à être pratiquée par des commerçants spécialisés dans les accessoires. Il faut dire que si certains ignorent jusqu’à l’existence de ces lois, d’autres font carrément la sourde oreille lorsqu’il est question de ces garnitures et assortiments décoratifs qui donnent un plus, selon eux, à leur voiture. Il faut signaler que l’habillage des fenêtres du véhicule en plastique opaque tout comme le rajout de symboles sont considérés comme des infractions de 3e degré pour le premier et 2e pour le second et ce, conformément au code de la route et la loi portant sur la circulation routière. Aujourd’hui, il est communément connu que le manque de visibilité est un facteur déterminant dans la survenue des accidents de la route. Pour rappel, durant le premier semestre de l’année en cours, les services de la sûreté nationale, qui avaient lancé une campagne de sensibilisation au danger des vitrages teintés des véhicules, avaient dressé 21.781 contraventions.

Samia D.