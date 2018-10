Installation des feux tricolores à Alger : Bientôt la fin des embouteillages ?

Avec l’installation imminente, par une société algéro-espagnole spécialisée dans la régulation de la circulation routière, de feux tricolores au niveau de 200 intersections sur un ensemble de 500 au niveau de la wilaya d’Alger, peut-on enfin parler de la «réalisation d’un système intelligent de gestion dynamique du transport urbain», qui viserait à faciliter le trafic routier à Alger ?

Autrement dit, peut-on parler d’un «système global» dont la finalité serait de résoudre — à terme?— les problèmes liés aux embouteillages dans la capitale ? Eh bien oui, on peut désormais en parler, ne serait-ce parce que l’intention des responsables concernés semble y être résolument cette fois-ci ; et, tenez-vous bien, en se traduisant d’ores et déjà concrètement sur le terrain. Du coup, voilà qu’une question plutôt «taraudante» pour les esprits jusque-là incrédules survient : qui de nos concitoyens ne voudrait pas croire qu’il va y avoir du changement positif tant la réalité est pourtant là, sans invitation aucune, tangible à l’œil nu et palpable tout au moins pour les chaussures relativement bien cirées des passants qui se sont déjà aventurés non loin de ces multiples mini-chantiers, lesquels essaiment ça et là et depuis peu à travers la capitale.

Maintenant que la question d’y croire ou non peut, sauf impondérable, être considérée comme ayant obtenu sa réponse, vu que la plupart des trottoirs de la capitale sont perforés —et de surcroît de façon on ne peut plus visible-, tout particulièrement au niveau des intersections routières du centre ville, le doute ne devrait plus, logiquement, subsister au niveau des esprits y compris ceux des plus sceptiques. Reste cependant cette autre question tant redoutée de savoir de quelle façon dont vont se comporter les automobilistes face aux feux tricolores nouvellement installés, en l’occurrence le premier jour où ils seront opérationnels.

La réponse anticipée, si cela peut être interprété comme une réponse, va, semble-t-il, nous émaner de ce taxieur qui semble avoir la soixantaine révolue : «vu le manque de discipline constaté depuis belle lurette chez bon nombre d’habitants (de la capitale, ndlr), je suis plutôt sceptique, en ce qui me concerne en tant que taxieur. Et notre interlocuteur de s’expliquer en ces termes : «voyez-vous, il m’est souvent arrivé d’observer qu’il y a déjà pas mal de conducteurs automobiles qui brûlent le seul feu rouge qui fonctionne encore au niveau de la rampe Tafourah (à proximité immédiate de la Grande-Poste, ndlr). Comment voulez-vous, s’il y a d’autres feux tricolores ailleurs, qu’ils soient respectés par les mêmes fraudeurs ?…».

« Au début, il va falloir verbaliser très sévèrement les fraudeurs. »

Mais alors, a-t-on rétorqué benoîtement à ce taxieur, «comment faire alors pour que ces feux tricolores soient respectés comme tels, le jour où ils deviendront opérationnels ?». Et celui-ci d’esquisser un léger sourire dans notre direction avant d’arguer en ces termes : «Eh bien, il faudrait qu’il y ait toujours un agent de la circulation, tout au moins sur les grandes intersections comme celle de Tafourah…». Réponse difficilement acceptable dans la mesure où, lui a-t-on répondu à notre tour : «mais enfin, les feux tricolores sont faits pour qu’il n’y ait plus d’agents de réglementation de la circulation, puisque le tout va être remplacé par un système centralisé informatisé, non ?». Eh bien, figurez-vous que notre taxieur n’en démordra pas pour autant. Et d’aviser de nouveau à notre endroit : «voyez-vous, c’est comme le port obligatoire de la ceinture de sécurité pour les automobilistes. A la fin, tout le monde, ou presque, a dû finalement se conformer à cette mesure, mais au prix de combien de procès-verbaux dressés précisément par les agents de circulation routière ? Alors, triomphant, notre taxieur conclura : «Il est quasiment certain que les ‘’brûleurs’’ de feux tricolores ne vont pas manquer au début de la mise en application de cette nouvelle donne. Qui va donc les verbaliser si ce ne sont les agents qui seront malgré tout en poste ? Car, ne l’oubliez pas, ce sera exactement comme pour le port obligatoire de la ceinture de sécurité. Au début, vous allez voir, il va falloir verbaliser et très sévèrement, car la fraude risque d’être importante en perdurant. Auquel cas, l’anarchie va s’installer durablement au niveau de la circulation, et cela risque d’être encore plus grave qu’avant l’installation de ces feux tricolores».

Notre taxieur avisé semble ainsi avoir tout dit. A notre humble avis, les responsables concernés seraient bien avisés, à leur tour, d’en prendre de la graine, car il s’agit là d’un citoyen qui semble bien connaître les tenants et aboutissants d’une telle situation. Et qui a même suggéré, lors de notre entretien, que la signification des feux tricolores devrait d’ores et déjà être enseignée en guise d’instruction civique à l’école, afin que nos enfants et nos petits-enfants puissent, en tant que futurs citoyens adultes, les respecter comme il se doit.

Kamel Bouslama