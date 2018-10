Tour de piste culturel : Le cri des Trois veuves sur les planches du TRB

Le cri des Trois veuves sur les planches du TRB

«Les trois veuves» de la metteure en scène tunisienne, Wafa Taboubi, donné en représentation lundi soir au Festival international du théâtre de Bejaia, a retenti à la fois comme un cri de détresse humain face aux dérives générées par les mutations du printemps tunisien mais aussi un message subliminale et d’espoir pour une transcendance nationale. Focalisant particulièrement sur les malheurs et la détresse des femmes, Taboubi, y livre sans parabole les inquiétudes sur l’état de son pays, ne manquant pas d’appeler , toutefois, à un sursaut patriotique salvateur, notamment de la part de ses pairs féminines pour un rôle plus prégnant dans la société, sa devise étant «des femmes heureuses ne peuvent générer qu’un pays heureux». Et pour en convaincre, elle fait de ses «trois veuves» un exemple à méditer. La pièce, rappelle-t-on, a été auréolée du 1er prix de la mise en scène aux journées Cinématographique de Carthage en 2017.



Engouement pour le site archéologique d’Hippone

Le site archéologique de la ville romaine Hippone de la wilaya d’Annaba connaît un engouement croissant de touristes étrangers avec 1.058 visiteurs étrangers enregistrés depuis début 2018, contre 600 durant la même période de l’année 2017, a révélé mardi le directeur du musée d’Hippone, Amara Nouara. Mettant en avant l’importance des sites et des monuments archéologiques dans l’épanouissement du tourisme national, le même responsable a précisé à l'APS que le nombre de visiteurs étrangers qui se sont rendus sur ce site en 2016 ne dépassait pas les 200 touristes, ajoutant que la majorité sont issus d’Europe, notamment de France et d’Italie. Le site archéologique de la ville romaine d’Hippone s’étend sur 28 ha et compte l’église saint Augustin et plusieurs autres monuments classés, à l’instar du théâtre romain, des hammams et autres pièces archéologiques témoins de la grandeur de cette région.



Le patrimoine poétique maghrébin revisité

«Le patrimoine poétique maghrébin entre expression et réflexion» sera le thème d’un colloque international prévu les 20 et 21 novembre prochain à Oran, a-t-on appris mardi des organisateurs. Initiée par le laboratoire des dialectes de la faculté des lettres et arts de l’université d’Oran-1 «Ahmed Benbella», cette rencontre vise à recueillir et enregistrer le patrimoine poétique maghrébin dans différentes langues et dialectes locales exprimant les aspirations des peuples du Maghreb. Pas moins de 40 communications d’universitaires de plusieurs universités du pays, du Maroc, d'Egypte, de France et d'Espagne sont au menu de cette rencontre.



La pièce Ghourour essarsour présentée au Soudan

La pièce "Ghourour essarsour" (la vanité de la cigale), coproduite par le théâtre régional Mohamed Tahar Fergani de Constantine et la coopérative culturelle El Massil, participera à la première édition du festival de marionnettes de Khartoum (Soudan), a indiqué mardi le président de la coopérative El Massil, Salah-Eddine Torki. La coopérative a reçu une invitation du Conseil national pour la culture et les arts du Soudan pour participer à ce festival international et y représenter le théâtre pour enfants algérien, a précisé M. Torki, lui-même réalisateur et comédien, soulignant que 7 pays arabes sont attendus à ce festival prévu du 25 octobre au 5 novembre de l’année en cours. Lauréate en 2017 du prix de la meilleure mise en scène au 4ème festival des arts spontanés et de théâtre pour enfants d’Assouan (Egypte), la pièce est une invitation aux enfants à honorer les valeurs humaines et sociales, du respect du travail, de l’amitié, de la fraternité et du sens moral, a ajouté M. Torki.

Plus de 40 artistes attendus à Ouargla

Quarante-cinq (45) artistes, issus de différentes régions du pays, sont attendus à la 5eme édition du salon national des arts plastiques prévu du 31 octobre au 2 novembre prochain à Ouargla, a-t-on appris mardi des organisateurs. Coïncidant avec la célébration du 64e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution du 1er Novembre, cette manifestation culturelle sera une vitrine pour les artistes pour exposer leurs oeuvres et échanger les expériences dans le développement de cet art, a indiqué à l’APS la présidente du service des activités culturelles de la Maison de la culture Moufdi Zakaria, Razika Khedraoui.



Les canons historiques d’Oran, patrimoine national

L’annexe d’Oran de l’Office national de gestion et d’exploitation des biens culturels entreprend des démarches pour classer patrimoine national les canons historiques situés au port d’Oran, a-t-on appris de son responsable. Dans ce cadre, elle s’attelle actuellement à préparer un dossier de ces canons dont l’histoire remonte à l’époque de la colonisation espagnole et la présence ottomane pour les présenter devant la commission nationale de classement des sites archéologiques et historiques au ministère de la Culture, en plus du dossier du système de fortification historique de la ville, a indiqué Massinissa Ourabah. Il s'agit de 49 canons en acier de formes et de tailles variées qui faisaient partie du système de fortification historique d’Oran englobant un ensemble de sites archéologiques dont des citadelles, des forteresses et des bastions .

