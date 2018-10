Quatrième soirée du festival international de la musique symphonique : Les tunisiens en vedette

Malgré les deux prestations offertes par l’Autriche et l’Italie, les mélomanes de la musique symphonique ont été émerveillés par le passage des Tunisiens, qui on su comment voler le cœur des Algériens en leur offrant une chanson du terroir, intitulée Alger-Alger, de Lili Bonniche, merveilleusement interprétée par le virtuose pianiste tunisien, Mehdi Trabelsi.

En effet, malgré les belles performances des Autrichiens et des Italiens sur la merveilleuse scène du prestigieux opéra d’Alger Boualem Bessaïah qui a vibré des mélodies viennoises et romaines les deux pays de la symphonie, le public algérien fortement présent à cette quatrième soirée de la 6e édition du Festival international de la musique symphonique s’est incliné devant le grand chef d’orchestre à cordes de Tunis, Rachid Koubâa. La délégation tunisienne, réservée pour clôturer la soirée de mardi a envouté le public. Ainsi le maestro Rachid Koubâa a dirigé une formation de vingt-et-un instrumentistes qui ont interprété "la symphonie pour cordes n°10 en Si mineur" de Felix Mendelssohn. Accompagnant le grand pianiste Mehdi Trabelsi dans «le concerto en Ré majeur» dans une pièce arrangée pour piano et «orchestre Hob XVIII 11».

En guise d’amitié et de salutation au peuple algérien, le maestro Rachid Koubâa et sa formation de vingt-et-un instrumentistes ainsi que le virtuose pianiste, Mehdi Trabelsi, ont offert à l’assistance de l’opéra d’Alger une chanson du terroir intitulé «Alger-Alger» de Lili Bonniche ; un moment riche en émotion a envahi la salle et ses hôtes. Il y a lieu de noter que le La de la soirée a été offert par le chef d’orchestre autrichien et quatuor international de solistes. Il s’agit des quatre violonistes féminins, Yuliya Lebedenko, Ulla Obereigner, Aliona Komarovskaia et Marianne Bruckner.

Au programme «Divertimento» pour cordes en D-Majeur KV 136 de wolfgang amadeus mozart, «Valse Carl Zuckmayer» de Gottfried von Einem et «Quintette» pour piano en Fa-Mineur de Johanne Brahms avant de livrer la scène à la formation italienne qui a montré avec brio ses performances symphoniques à travers le riche programme offert au public algérien.

Sihem Oubraham

Ils ont dit…

- Rachid Koubaa, chef de l’orchestre à cordes de l’Opéra de Tunis :

« Un rendez-vous d’envergure »

«C’est un honneur pour nous de participer à cette 6e édition du festival international de la musique symphonique, d’ailleurs la Tunisie en est une fidèle admiratrice ; les relations algéro-tunisiennes sont profondes et les échanges culturelles entre les deux pays n’ont jamais cessé. Cette année je suis accompagné d’une partie de l’orchestre que nous somme entrain de constituer.

Justement, ce n’est ni votre première en Algérie ni votre première participation au festival, quelle est son importance ?

«Je pense que dans le monde arabe c’est rare qu’il y ait des rendez-vous de telle envergure. L’Algérie fait partie des pays qui sont leaders ; nous avons le festival de la musique symphonique qui se tient en été à El Jem, d’ailleurs même l’orchestre symphonique de l’opéra d’Alger y a participé mais lorsque je vois cette

6e édition et les pays participants, j’estime que cela est un honneur et une fierté pour nous autant qu’arabes.»

En plus du beau programme que vous aviez élaboré, vous avez volé le cœur du public avec la surprise que vous lui avez offert en interprétant Alger Alger de Lili Boniche…

«On ne peut pas venir en Algérie sans saluer le public algérien. Je pensais que c’était une bonne idée d’interpréter ce morceau et de l’offrir au grand public algérien. Personnellement j’affectionne particulièrement ce morceau, c’est Mehdi Trabelsi qui s’est chargé de l’arranger pour l’orchestre et c’est notre manière à nous de vous saluer et de vous dire combien nous sommes heureux d’être parmi vous.»



- Robert Lehbaumer, pianiste et chef d’orchestre Autrichien :

« Impressionné par l’Opéra d’Alger »

« C’est la première fois que je viens en Algérie. J’étais vraiment impressionné de la bâtisse de l’opéra d’Alger cette dernière jouit d’un excellent acoustique. Je suis très heureux d’être ici et d’interpréter devant ce merveilleux public des morceaux autrichiens et vous offrir la meilleure mélodie de Vienne».

Propos recueillis par : S. O.