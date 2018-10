Exploitation et commerce illicites des ressources naturelles : La Chine appelle à respecter la souveraineté de tous les pays

Le représentant permanent de la Chine auprès des Nations Unies, Ma Zhaoxu, a appelé mardi la communauté internationale à respecter la souveraineté nationale sur les ressources naturelles dans plusieurs pays. Lors d'un débat du Conseil de sécurité intitulé «Les causes profondes des conflits : le rôle des ressources naturelles», l'ambassadeur chinois a souligné que «la protection, l'exploration et la gestion appropriées des ressources naturelles sont des droits et obligations souverains des pays auxquels elles appartiennent». «L'exploitation, l'extraction et l'utilisation des ressources naturelles devraient être décidées indépendamment par le gouvernement du pays et son peuple», a-t-il poursuivi, ajoutant que «les pays dans des régions en conflit devraient prêter une attention plus particulière à l'utilisation et à la gestion appropriées des ressources, afin d'empêcher leur exploration illicite et leur utilisation abusive, qui alimentent les conflits armés».

Le diplomate chinois a en outre averti que l’«exploitation et le commerce illicites de ressources naturelles pourraient potentiellement jouer un rôle clé dans le déclenchement et l'alimentation de conflits ainsi que dans l'affaiblissement de la paix», affirmant donc qu'il «est nécessaire d'aider les pays à profiter pleinement des ressources naturelles et à faciliter leurs efforts dans l'industrialisation et la diversification économique, afin qu'ils puissent suivre leur propre voie de développement durable».



M. Guterres plaide pour une plus grande coopération afin d’éviter les conflits



Auparavant, Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a plaidé quant à lui pour une plus grande coopération dans la gestion de ces ressources afin d'éviter les conflits. «L'exploitation des ressources naturelles, ou la concurrence pour les exploiter, peut conduire à un conflit violent», a noté M. Guterres devant les membres du Conseil de sécurité. «Une distribution inéquitable des ressources naturelles, la corruption et une mauvaise gestion peuvent également conduire à un conflit, en particulier dans les pays dotés d'institutions faibles». Des études des Nations Unies montrent que plus de 40% des conflits armés internes de ces 60 dernières années ont été liés à des ressources naturelles (pétrole, gaz, minéraux, eau et terre). Et avec l'impact croissant du changement climatique, les risques de conflits liés aux ressources naturelles ne feront que croître. La croissance démographique, la consommation croissante et la dégradation de l'environnement exercent également des pressions importantes sur la disponibilité de nombreuses ressources naturelles. «Il faut faire plus pour réglementer la provenance, la vente et le commerce des minéraux grâce à des accords de coopération associant la société civile, les gouvernements et les organisations régionales et internationales», a déclaré le secrétaire général de l'ONU. Le chef de l'ONU a également rappelé que les ressources naturelles partagées ont toujours été «un catalyseur de la coopération entre les Etats, les communautés et les peuples». «Par exemple, le partage des bénéfices tirés des ressources en eau a une longue histoire parmi les Etats riverains du bassin du fleuve du Sénégal. En Amérique du Sud, le lac Titicaca, le plus grand lac d'eau douce du continent, constitue depuis longtemps une source de coopération entre la Bolivie et le Pérou», a-t-il ajouté. Pour conclure, M. Guterres a détaillé un certain nombre de mesures prises par l'ONU pour encourager la coopération. L'organisation cherche ainsi à renforcer sa capacité à faire face à la menace croissante des risques de sécurité liés au climat. Elle s'efforce aussi d'utiliser au maximum la médiation dans le domaine des ressources naturelles comme outil de prévention des conflits et de renforcer son partenariat avec les organisations régionales et sous-régionales en la matière. Enfin, les Nations unies cherchent à renforcer la capacité des réseaux et des organisations de femmes à s'impliquer dans des processus de dialogue et de médiation sur les ressources naturelles et l'environnement.