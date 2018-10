Crise politique aux Comores : L’UA appelle au dialogue

Le Président de la Commission de l’Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, a appelé tous les acteurs politiques comoriens à mettre l’intérêt de leur pays au-dessus de toutes autres considérations, et réitéré l’engagement de l’UA à accompagner les Comores pour surmonter les défis actuels. Dans une déclaration sur la situation aux Comores, le Président de la Commission a souligné la nécessité de la reprise rapide du dialogue inter-comorien et de son déroulement dans un esprit d'inclusivité, de sincérité et de bonne foi. Il a déploré la suspension, depuis le 2 octobre courant, du dialogue inter-comorien, tout en notant la dégradation de l’environnement politique consécutive à certaines mesures, notamment la levée, le 3 octobre 2018, de l’immunité parlementaire de trois députés de l’opposition dont certains faisaient partie de la délégation de l’opposition au sein du dialogue inter-comorien. Il souligne, encore une fois, la nécessité et l’urgence de mesures d’apaisement de nature à faciliter le règlement de la crise et à préserver les acquis obtenus en termes de réconciliation et de stabilité, lit-on dans cette déclaration. Le Président de la Commission, qui affirme "suivre avec préoccupation" les développements en cours dans l’île d’Anjouan, exhorte toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue et à s’abstenir de toute action de nature à aggraver la tension actuelle. Ces deux derniers jours, des affrontements avaient opposé l'armée comorienne à des opposants au régime du président Azali Assoumani dans la capitale de l'île d'Anjouan.