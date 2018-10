Présidence du G77 en 2019 : L’ONU attribue de nouveaux pouvoirs à la Palestine

L'Assemblée générale de l'ONU a adopté, mardi, une résolution accordant à la Palestine des pouvoirs supplémentaires afin qu'elle puisse exercer en 2019 la présidence du Groupe des 77, la plus grosse coalition d'Etats en développement au sein des Nations Unies. Lors d'une réunion plénière de l'Assemblée composée de 193 membres, les Etats-Unis, l'Australie et Israël (la force occupante en Palestine) ont voté contre le texte intitulé Présidence du Groupe des 77 pour 2019, 15 membres se sont abstenus et 146 membres ont voté pour. Ce texte a confié six nouveaux rôles à la Palestine pour présider le G77 à l'Assemblée général, notamment le pouvoir de faire des déclarations, de soumettre et d'être coauteur de propositions et d'amendements, et de soulever des motions de procédure au nom du G77+Chine. Le 27 septembre, la Palestine a été officiellement élue présidente du G77, pour un an à compter du 1er janvier 2019. L'envoyé de l'Egypte, actuel président et porte-plume de la résolution, a déclaré lors de l'introduction du texte que la Palestine demeurait un Etat observateur au sein de l'ONU, et que ses droits et privilèges différaient d'un organe de l'ONU à l'autre. Dans ce contexte, la Palestine avait besoin d'une résolution pour pouvoir "s'acquitter des fonctions et des pratiques habituelles du président du G77 à l'Assemblée générale", a déclaré le représentant permanent égyptien auprès de l'ONU, Mohamed Fathi Ahmed Edrees. "Nous nous opposons fermement au choix de la Palestine pour assurer la présidence tournante du G77 en 2019, ainsi qu'à cette soi-disant résolution habilitante", a déclaré l'ambassadeur adjoint américain à l'ONU, Jonathan Cohen. "Seuls les Etats membres de l'ONU devraient avoir le droit de parler et d'agir au nom de grands groupes d'Etats à l'ONU."

Raids aériens israéliens contre Ghaza



L'aviation de l'occupant israélien a lancé, mercredi matin, des raids dans la bande de Ghaza, ont rapporté des médias. Six sites ont été frappés dans toute la bande de Ghaza, a indiqué le mouvement de résistance palestinien Hamas dans un communiqué. Aucun blessé n'a été rapporté dans un premier temps. Ces frappes interviennent alors que des dizaines de milliers de Palestiniens de la bande de Ghaza se rassemblent depuis le 30 mars dans l'est de Ghaza pour la "Marche du retour", qui revendique le droit des Palestiniens à retourner sur les terres dont ils ont été chassés en 1948. Au moins 205 Palestiniens ont été tués depuis le 30 mars lors de protestations pacifiques le long de la frontière, d'autres par des frappes de chars ou de l'aviation israélienne.