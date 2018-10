Affaire Khashoggi : Le G7 veut une enquête « crédible et transparente »

Les ministres des Affaires étrangères du G7 et la haute représentante de l'Union européenne se sont déclarés mardi "très préoccupés" par la disparition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, réclamant une enquête "approfondie, crédible, transparente et rapide" de la part de l'Arabie saoudite. "Nous demeurons très préoccupés par la disparition de l'éminent journaliste saoudien Jamal Khashoggi", ont-ils indiqué dans un communiqué, estimant que ceux portant la responsabilité de cette disparition devaient rendre des comptes. "Nous encourageons la collaboration entre les autorités turques et saoudiennes et espérons que le Royaume d'Arabie saoudite mènera une enquête approfondie, crédible, transparente et rapide, comme annoncé", ont ajouté les ministres des Affaires étrangères du G7 (Canada, France, Allemagne, Italie, Japon, Royaume-Uni et Etats-Unis) ainsi que la haute représentante de l'Union européenne. Nous "affirmons notre engagement à défendre la liberté d'expression et à protéger la liberté de presse", ont-ils ajouté. Le président des Etats-Unis Donald Trump a quant à lui demandé l'application du principe de présomption d'innocence en faveur de l'Arabie saoudite. "Une fois encore, vous savez que vous êtes coupable avant que votre innocence ne soit prouvée. Je n'aime pas ça", a déclaré Donald Trump dans un entretien avec l'agence AP. En demandant de ne pas se précipiter pour juger de la culpabilité des autorités saoudiennes. Donald Trump a également rendu compte d'un entretien téléphonique avec le prince héritier Mohammed Ben Salmane en affirmant que celui-ci avait "fermement nié toute connaissance de ce qui s'est passé dans le consulat en Turquie".

R. I.