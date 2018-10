Ligues sportives de Wilaya : Clôture de la Saison sportive estivale à Sidi Fredj

La cérémonie de clôture de la saison estivale 2018 a eu lieu à la salle des fêtes du centre repos familial ANP de Sidi Fredj (Alger), qui a été le théâtre d’un diner en l’ honneur des ligues sportives de wilaya, à savoir le volley ball, la voile, les jeux d’échecs, le tennis de table, le sport au travail, le rafle billard, le VTT, la ligue communale Belouizdad qui a organisé une animation sportive de beach, foot, voile et de kayak sur la plage durant saison estivale juillet aout 2018

Lors de cette cérémonie a vu la présence du directeur de la Jeunesse et des Sports de la wilaya Mr Tarek Krache, l’ancien ministre des Sports, Azziz Derouaz, et d’autres invités d’honneur au cours de cette soirée le responsable de l’animation sportive du centre repos familiale de l’ANP Mr Mohamed Alaoui(ancien handballeur international) a adressé ses vives remerciements à

Mr le directeur de la DJSLWA et les ligues et à tous ceux qui ont contribué a la réussite de la manifestation sportive estivale qui sera renouvelleé la saison prochaine inchallah. Des trophées symboliques ont été remis aux ligues participantes dans une ambiance conviviale en conclusion.

Une photo de famille a été prise avec tous les participants à cette soirée très sympathique.