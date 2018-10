Boxe : Les Algériens Douibi et Hacib en finale, Chaïb pour le bronze

Les Algériens, Farid Douibi et Mohamed-Amine Hacid, à Buenos Aires, sont qualifiés pour les finales de leurs catégories de poids du tournoi de boxe, comptant pour les 3e Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ-2018), alors qu'Ichrak Chaïb jouera pour la médaille de bronze. Farid Douibi, vainqueur du Samoan Poutoa Jason (5-0), mardi soir en demi-finale des 75 kg, défiera le Brésilien Keno Machado qui a, à son tour, éliminé le Thaïlandais, Jongjoho Weerapon (5-0). Pour sa part, Mohamed-Amine Hacid a écarté difficilement de son chemin le Tchèque, Mikustak Daniel

(3-2) dans la catégorie des 91 kg et jouera pour l'or face au Kazakh Oralbay Aibek, tombeur du Portoricain Alvin Canales (5-0), dans l'autre demi-finale de la catégorie. De son côté, Chaïb Ichrak, seule boxeuse algérienne au tournoi, a été éliminée par la Française

Tallya Brillaux (5-0) en demi-finale des 75 kg et jouera donc pour la médaille de bronze, lorsqu'elle affrontera, mercredi soir, la Kazakhe Ryabets Nadezhda, écartée par la Russe, Shamonoya Anastasiia (5-0). Il est à rappeler que l'Algérien, Hichem Maouche, champion d'Afrique en titre chez les 49 kg, a été éliminé après avoir perdu ses deux combats de la poule contre, respectivement, l'Irlandais Clancy Dean Patrick (5-0) et le Britannique Price Ivan (5-0). Quatre boxeurs dont une fille représentent l'Algérie aux Jeux olympiques de la jeunesse à Buenos Aires.