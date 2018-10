Basketball (NBA) : Golden State entame sa saison avec une victoire

Golden State, double champion NBA en titre, a gagné mardi son premier match de la saison 2018-19 non sans quelques frayeurs face à Oklahoma City, battu 108 à 100. Les Warriors ont dû se méfier jusqu'au bout du Thunder, pourtant privé de sa star Russell Westbrook opéré en septembre du genou droit. Stephen Curry a assuré la victoire de son équipe avec 32 points, 8 rebonds et 9 passes décisives. «C'est un match qui aurait pu basculer en leur faveur, notre 3e quart-temps a été catastrophique, mais on s'est bien repris en fin de match», a-t-il souligné. Face à son ancienne équipe, Kevin Durant a marqué 27 points, tandis que Draymond Green a capté 13 rebonds au profit des Warriors. Avant le coup d'envoi de la rencontre, les joueurs et l'encadrement de Golden State ont reçu, comme le veut la tradition, une imposante chevalière sertie de 74 saphirs et 74 diamants, pour leur titre de champion 2018. Ils ont également vu une bannière célébrant leur sacre de juin dernier face aux Cleveland Cavaliers de LeBron James (4-0) être accrochée au plafond de l'Oracle Arena. Il s'agissait, quoi qu'il arrive cette saison, de la dernière cérémonie de ce genre dans cette salle, puisque les Warriors emménageront en octobre 2019 dans le Chase Center, en cours de construction. Le premier match de la saison 2018-2019 avait été remporté plus tôt par Boston face à Philadelphie (105-87)