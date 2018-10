CR Belouizdad : Madar Holding va acquérir 67% des actions

Le groupe Madar Holding va devenir actionnaire majoritaire au sein de la SSPA/ CR Belouizdad (Ligue-1 algérienne de football) en acquérant 67% des actions, a annoncé le club algérois dans un communiqué commun, dont une copie a été transmise à l'APS. Le groupe Madar Holding va s'investir dans le développement du club à travers ses cadres, ses compétences et son savoir-faire, et le CSA sera là pour l'accompagner aux fins de l'aboutissement et la réussite de ce grand projet», précise le communiqué, signé par le président du CSA/CRB, Karim Chettouf et le président-directeur général (PDG) du groupe Madar Amara, Charaf-Eddine, à l'issue d'une «réunion décisive» tenue lundi dernier. Sur les 67% qui seront détenus par le groupe Madar Holding «47% issus des actions du CSA, appelés à être entérinées par l'Assemblée générale du CSA/CRB, alors que 20% représentent le bloc des autres actionnaires lesquels sont sollicités à l'effet d'accepter la proposition de libérer cette quote-part au profit de Madar Holding», explique la même source. Le CRB traverse depuis le début de la saison une crise de résultats aigüe qui l'a fait scotcher à une place de lanterne rouge avec 3 points seulement. Le club algérois avait déclaré forfait pour le match première journée de la compétition à domicile face à l'AS Ain M'lila pour dettes impayées, ce qui lui a valu une défaite sur tapis vert (3-0) et une défalcation de trois points. L'équipe est dirigée actuellement par un staff technique intérimaire conduit par Lotfi Amrouche, suite à la démission de l'entraineur Si Tahar Chérif El-Ouezzani.