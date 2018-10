Ligue 1-Mobilis (11e journée), NAHD - CRB : Chaud derby au 5-Juillet

La 11e journée du championnat de Ligue 1-Mobilis verra le déroulement de trois rencontres programmées pour demain. Trois matches fort intéressants, avec de belles affiches.

En premier lieu, on évoquera le derby algérois qui mettra aux prises le Nasr Hussein Dey à la lanterne rouge du championnat, le Chabab de Belouizdad. Une confrontation qui s’annonce «palpitante» et à grand enjeu, notamment pour le CRB qui n’a plus droit à l’erreur, dans la perspective de remonter la pente pour espérer sauver sa tête cette saison. Avec seulement trois points après 10 journées de championnat, le Chabab a intérêt à récolter un maximum de points lors des prochains matches. Pour sa part, le NAHD qui joue les premiers rôles et qui est resté sur une amère défaite lors du précédent derby contre le Mouloudia d’Alger est déterminé à gagner cette fois, surtout que c’est lui qui recevra son adversaire du jour. C’est le stade mythique 5-Juillet qui accueillera cette belle affiche. Malgré sa position délicate au classement, le Chabab dispose d’une équipe qui joue bien au ballon mais qui manque cruellement d’efficacité. C’est le souci majeur de l’entraineur recruté par intérim, Lotfi Amrouche, et de son assistant, Karim Bekhti.

Un autre match retient l’attention, celui qui opposera le MC Oran à la JS Kabylie. Une rencontre au sommet entre deux belles équipes qui ne manquera pas de drainer la grande foule au stade Ahmed-Zabana. La JSK co-leader du championnat se déplacera à El-Bahia avec la ferme intention de négocier à bon escient ce rendez-vous. Seule formation jusque-là invaincue en championnat après 10 journées, la Jeunesse Sportive de Kabylie, ne veut surtout pas mettre un terme à sa belle série de résultats positifs. En face, elle aura une bonne équipe du MCO, qui néanmoins réalise jusque-là des résultats mitigés. Témoins, la 9e place qu’elle occupe en ce moment. Prometteuse opposition et malin celui qui peut émettre un pronostic. Enfin, la journée de demain verra la JS Saoura (4e) recevoir une équipe du Paradou AC (13e) à un point du premier relégable. Les Bécharis partent favoris dans ce match, notamment dans leur antre du 20 Août 1955 où ils sont pratiquement imbattables. Les Pacistes auront là une mission fort difficile et savent déjà à quoi s’en tenir.

Mohamed-Amine Azzouz

Programme : Vendredi

Stade du 5-Juillet (Alger): NAHD-CRB (17h)

Stade Ahmed Zabana (Oran) : MCO - JSK (15h45)

Stade du 20-Août 1955 (Béchar) : JSS-PAC (19h)