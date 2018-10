Dans la lucarne : Formateurs et compétences locaux

La formation avait subi un coup assez sérieux après la démission de Rabah Saâdane de la direction technique nationale. Une nouvelle qui avait, on se le rappelle, jeté un peu de froid dans notre football quant à la formation au niveau des petites catégories. C’est vrai que l’équipe des moins de 21 ans avait bien réagi, en amical, en battant, à El Djadida (Maroc), son homologue marocain sur le score de 2 à 1, mais cela ne peut que donner un peu du baume au cœur des algériens un peu désabusés par les défaites en série dans les catégories de jeunes où l’on ne possède pas de «gabarits» comme nos amis africains et même maghrébins. Cela doit changer, c’est le moins que l’on puisse dire. Le lancement des centres de formation est une très bonne chose qui peut contribuer à terme à donner un essor certain à la pratique du football dans notre pays. Il est vrai qu’on a dépassé d’une manière concrète la période du discours pour passer à celle de la concrétisation. En effet, l’USMA du président Ali Haddad ainsi que la JSK ont déjà lancé leur projet de centre de formation. Les usmistes l’ont même matérialisé à Aïn Benian. Par conséquent, ce n’est plus une «chimère» ou une vue de l’esprit, on va effectivement commencer dans un proche avenir un travail pour les jeunes qui voudront pratiquer cette discipline très prisée dans notre pays. De plus, c’est un sport qui ne peut que nourrir son homme à l’avenir. Ceci dit, il ne faut pas aussi oublier que la FAF va, elle aussi, entamer le travail avec les différents centres qu’elle compte ouvrir à travers le pays, entre autres celui de Tlemcen qui sera fin prêt bientôt. Le problème qui s’est posé pour Zetchi et son équipe du bureau Fédéral réside au niveau des formateurs et autres techniciens qu’il compte utiliser pour assure dans les faits le travail de formation à l’égard des jeunes. Va-t-on faire venir des équipes nationales des petites catégories seulement ou est-ce qu’on va aussi faire venir des jeunes d’horizons divers? La question mérite d’être posée, eu égard à l’importance du sujet, mais aussi au nombre important de jeunes footballeurs en herbe. Zetchi est animé d’une farouche détermination pour concrétiser, sur le terrain, ce projet qui ne peut qu’aider le football algérien à avancer dans le bons sens. Il est vrai que cette voie vise le développement du football algérien mais ce qui pose problème à ce niveau demeure le choix des compétences pour mener à bien cet ambitieux projet. La responsabilité va-t-elle échoir aux techniciens algériens qu’il faudra ramener parmi les anciens joueurs internationaux ou bien on fera appel à des compétences de l’extérieur. On parle de l’arrivée de techniciens étrangers et notamment des espagnols. Toujours est-il, Zetchi, quelque peu «échaudé» par ce qui lui était arrivé avec Saâdane, ne veut pas compter sur des techniciens exerçant ou ayant exercé dans notre championnat ou football national. Il a déjà tranché et il ne veut pas partager la «poire en deux». C’est pour lui la voie la plus indiquée pour insuffler un sang neuf à la formation qui demeure jusqu’ici le «parent pauvre» de cette discipline. Là, cette position n’a pas fait que des heureux, puisque d’anciens joueurs, qui avaient pris part au mondial espagnol de 1982, comme Fergani, Bencheikh, Kouici, avaient fait montre ouvertement de leur désapprobation. Ils sont contre l’idée de faire fonctionner la formation avec des techniciens étrangers. Ils estiment qu’ils possèdent suffisamment d’expérience et de compétences pour y postuler avant les étrangers. Un appel qui risque de ne pas aboutir, du fait que Zetchi, le président de la FAF, et son Bureau fédéral ont déjà tranché quant à la façon dont les centres de formation seront pris en charge sur tous les plans. Une question à suivre !

Hamid Gharbi