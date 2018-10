Ligue 2 (11e journée) : De belles affiches en perspective

C’est sans nul doute l’une des affiches de la onzième journée du championnat de Ligue Deux. Le choc des extrêmes opposera, au stade du 1er-Novembre d’El Mohammadia, le leader à la lanterne rouge. En effet, l’USMH, qui partage la dernière place au classement avec l’USM Blida, reçoit l’ASO, leader incontestable. Sans coach depuis le départ de Lafri et le désistement de Bouarata, la formation Harrachie, qui n’a toujours pas goûté à la victoire, devra sortir le grand jeu pour espérer neutraliser les protégés de Zaoui, encore invaincus. A noter toutefois que les joueurs de l’ASO, qui réclament leurs dus, menacent de faire grève si la situation n’est pas réglée avant le déplacement à Alger. Par ailleurs, les rencontres au sommet entre l’ESM – USB et WAT – USMAn ne manqueront pas d’intérêt non plus. Le dauphin sera en appel à Mostaganem. Les joueurs de Leknaoui, meilleure ligne d’attaque (13 buts), devront se montrer solides, notamment en défense, pour espérer tirer leur épingle du jeu face à une équipe de l’Espérance, auteur d’un bon parcours depuis l’entame de la saison et surtout intraitable at home. Le Widad de Tlemcen, un peu essoufflé en ce moment après un début tonitruant, sera hôte des Tuniques rouges de Bône la coquette. Les joueurs du coach Bouali, bien que à l’aise à domicile depuis le début du championnat, devront tout de même se méfier des poulains de Mouassa. La coriace équipe de l’USM Annaba, qui affiche clairement son intention de jouer les premiers rôles, ne se déplacera certainement pas à Tlemcen dans la peau de la victime expiatoire. A suivre aussi les rencontres MCEE - ABS, MCS - JSMB et NCM - ASMO. L’Amal Bou Sâada, meilleure défense du championnat, ira faire ses preuves à El Eulma, face à une bonne équipe de Babya. De son côté, la JSM Bejaia, qui semble reprendre du poil de la bête, se déplacera à Saida, où l’attend de pied ferme la formation locale, en quête de points aussi pour retrouver les hauteurs du classement. De son côté, l’ASM Oran, sans entraîneur et auteur d’un parcours en dents de scie, ira à Magra croiser le fer avec le nouveau promu, NCM, formation surprise de la saison. Dans le bas du tableau, la rencontre JSMS-USMB s’annonce éclectique. La formation de Skikda, pas au mieux de sa forme et n’arrivant pas à quitter le ventre mou du tableau, accueille un autre relégable, toujours à la recherche de son premier succès de la saison. L’occasion pour la JSMS de se racheter avec son public et de s’éloigner de la zone de turbulence.

R. M.

Programme des rencontres :



- USMH - ASO

- JSMS - USMB

- RCR - RCK

- MCEE - ABS

- MCS – JSMB

- NCM – ASMO

- ESM – USB

- WAT - USMAn