Eliminatoires CAN-2019 (Gr D), Après Bénin - Algérie (1 à 0) : duels et engagement

Les Verts n’ont pas réussi à l’emporter, à Cotonou, devant le Bénin, alors que tous les voyants étaient au vert pour assurer la victoire, et, partant, la qualification pour la phase finale de la CAN-2019 prévue au Cameroun.

Ils n’ont pas été fringants comme ils l’ont été le 12 octobre dernier à Mustapha-Tchaker où ils l’ont emporté assez nettement sur le score de 2 à 0. Cette fois-ci, Belmadi a apporté des changements sur sa composante en titularisant cinq nouveaux joueurs «tirés» de la liste des «23». Il faut dire qu’il a pris cette décision pour des raisons qu’il est le seul à connaître. Car, il avait déjà dit qu’il alignerait ceux qui rentrent dans sa stratégie de jeu suivant l’adversaire et l’Etat du terrain. Il faut dire qu’il avait beaucoup plu sur le «ground» du stade de l’amitié. C’est vrai que la pelouse n’était pas excellente, mais praticable. Ce n’est pas à cause de cette dernière que les fennecs n’ont pas réussi à passer avec brio l’écueil béninois. Il faut dire que les poulains de Dessuyer ont été plus volontaires que nous. Ils étaient «agressifs» et surtout résolument offensifs avec un jeu direct tout en défendant bien en assurant un «marquage à la culotte». Ils ont empêché les camarades de Bensebaïni de faire ce qu’ils avaient envie de faire. C'est-à-dire qu’on n’a pas été dominateurs, notamment au cours du premier half où on avait laissé l’initiative à notre adversaire. D’ailleurs, ils ont réussi à ouvrir le score dès la 16e minute suite à une erreur monumentale de la défense algérienne, trop permissive. Au lieu d’aller «plaquer» son adversaire comme au rugby, on se contente de le regarder faire. Cette «mollesse» nous a valu un but signé Sesseygnon qu’on aurait pu éviter. D’ailleurs, Belmadi avait affirmé à la presse sur place que «ce nul concédé est vraiment impardonnable, surtout pour une équipe qui veut conquérir l’Afrique». Il faut dire que les algériens ont laissé beaucoup d’espace à notre adversaire. On ne défend pas en étant loin du vis-à-vis. On était, à chaque fois, en retard. Il faut dire qu’en seconde mi-temps, il y eut vers la fin quelques essais, comme ce tir d’Ounas qui avait percuté la transversale. Il y avait aussi l’essai de Bounedjah. Il faut dire que globalement, les nôtres n’ont pas eu le rendement escompté. C'est-à-dire qu’on est allé à Cotonou pour ramener les trois points et partant assurer notre passage à la phase finale. Il n’en fut rien !

Belmadi a vu sur place que l’Afrique ne sera pas facile, surtout si l’on ne gagne pas les «duels». Pour lui, ce fut un peu la difficulté de l’EN de ne pas mettre toutes ses forces dans la «bataille» pour revenir avec le plein. Si on ne s’implique pas comme il se doit on ne peut prétendre à mieux. C’est vrai qu’il y a beaucoup de bien, mais il faudra travailler davantage et jouer des matches amicaux afin de déceler toutes les «failles» qui peuvent survenir d’un moment à l’autre. Et cela dépendra de ce que peut donner nos confrontations contre des équipes africaines et notamment hors de nos bases. A chaque fois, les prestations des algériens sont moindres dès qu’on joue hors de nos bases. C’est à ce niveau qu’il faudra progresser. Il est certain qu’après cette défaite, la première pour le Bénin en 35 ans de face-à-face a permis à ce dernier de nous rejoindre à la première place avec 07 pts. Le Togo, notre prochain adversaire, le 16 novembre prochain, à Lomé, ne sera pas aisé. Car, les togolais ont battu les gambiens chez eux sur le score de 1 à 0. Par conséquent, ils ont relancé du fait qu’ils comptent cinq poins. Ce qui fait qu’ils ne sont qu’à deux points des verts. Comme on va jouer chez eux, ce ne sera pas une simple farniente. Par cette défaite, on s’est mis bêtement une pression supplémentaire. Certes, on est toujours maître de notre destin, mais il ne faudra pas perdre. Il faudra assurer le résultat lors de notre prochaine sortie. Un nul pourrait nous ouvrir la voie pour le Cameroun 2019.

H. G.

--------------/////////////////////

Le Madagascar qualifié

Madagascar va participer pour la première fois de son histoire à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), grâce à sa victoire contre la Guinée équatoriale (1-0) mardi, la Tunisie et l'Egypte validant leur ticket en habitués. La sélection malgache, qui a obtenu son billet grâce à un but de Njiva Rakotoharimalala, n'avait jamais dépassé les tours préliminaires jusqu'ici. Hormis le Cameroun, qualifié d'office en tant que pays organisateur, Madagascar est la première sélection à obtenir son ticket pour le tournoi, prévu du 15 juin au 13 juillet. Un peu plus tard, la Tunisie est allée gagner 2 à 1 au Niger grâce à un doublé de Firas Chaouat (28e, 32e), Youssouf Oumarou Alio réduisant le score pour les locaux. De son côté, l'Egypte, qui détient le record de victoires dans la CAN (7), est trop forte pour l'eSwatini (ex-Zwaziland), battu 2-0 devant son public après avoir été écrasé 4-1 à l'aller. La phase finale, prévue au Cameroun, n'est pas encore officiellement confirmée. Des doutes planent sur les capacités du pays cinq fois vainqueur de la CAN à organiser la compétition en raison d'importants retards dans les préparatifs. La décision finale sur la tenue de la CAN-2019 dans le pays sera rendue fin novembre, avait annoncé la Confédération africaine de football (CAF) fin septembre.