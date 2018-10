Conseil d’administration de l’Organisation arabe du travail : M. Zemali au Koweït

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, prend part aux travaux de la 89e session du conseil d'administration de l'Organisation arabe du travail représentant l'Algérie en tant que membre permanent. Lors de cette session, M. Zemali prononcera une allocution à la séance plénière et aura des entretiens avec ses homologues arabes et avec le directeur général de l'OAT, Fayez Ali El Matiri.