M. Zaâlane reçoit l’ambassadeur du Soudan

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, a reçu en audience, hier à Alger, l’ambassadeur de la République du Soudan à Alger, Mohamed Elabeid, avec lequel il a évoqué les opportunités et voies du renforcement de la coopération et du partenariat entre les deux pays.

PUBLIE LE : 17-10-2018 | 0:00