M. Messahel s’entretient avec le Vice-ministre sud-africain des AE : Examen de la coopération bilatérale

Les dossiers de la coopération bilatérale, de la lutte contre le terrorisme, ainsi que l'émigration clandestine ont été au centre des discussions, hier à Alger, du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, avec le vice-ministre sud-africain des Relations internationales et de la Coopération, Luwellyn Landers. Dans une déclaration à la presse, M. Messahel a indiqué avoir abordé lors de l'audience, la coopération bilatérale, notamment en matière de coordination sécuritaire entre les deux pays, l'extrémisme violent, ainsi que l'émigration clandestine. M. Messahel a mis en avant, à ce propos, les relations «excellentes et stratégiques" liant l'Algérie à l'Afrique du Sud qui joue, a-t-il dit, «un grand rôle" en Afrique et qui sera un membre non permanent au Conseil de sécurité, représentant du continent africain. Il a été également question, poursuit le chef de la diplomatie algérienne, de l'examen de la coordination entre les deux pays "tant au niveau continental qu'au niveau des Nations unies, qu'il s'agisse de la défense de nos intérêts en tant que deux pays partenaires ou de ceux du continent africain dans les fora internationaux" a-t-il ajouté.