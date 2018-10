Bureau de l’Assemblée de l’APN : Appel à une réunion d’urgence aujourd’hui

Les cinq présidents des groupes parlementaires et les présidents des commissions permanentes de l'Assemblée populaire nationale (APN), signataires de la motion de retrait de confiance au président de l'APN, Saïd Bouhadja, ont appelé hier à "la tenue d'une réunion d'urgence aujourd’hui du bureau de l'Assemblée pour prendre les mesures nécessaires" au sujet de la situation prévalant à l'APN. A l'issue de leur réunion, des représentants des députés ont déclaré à la presse qu'"au regard de la situation de l'APN, il est nécessaire de tenir une réunion d'urgence mercredi à l'effet de prendre les mesures et procédures adéquates". Ils ont précisé que leur appel pour la tenue de cette réunion intervient suite au retrait de la couverture politique à M. Bouhadja et aux "dépassements enregistrés qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée". Les députés des cinq groupes parlementaires, signataires de la motion de "retrait de confiance" du président de l'Assemblée populaire nationale (APN) avaient organisé, mardi matin, un rassemblement de protestation devant le siège de l'Assemblée pour pousser M. Bouhadja à la démission. Les présidents de ces groupes parlementaires avaient remis au président de l'APN une motion de "retrait de confiance" dans laquelle ils ont dénoncé des "dépassements et violations" enregistrés au sein de l'institution législative, à savoir "marginalisation éhontée, ajournement intentionnel de l'adoption du Règlement intérieur de l'APN, marginalisation des membres de la Commission des affaires juridiques, mauvaise gestion, frais exagérées déboursées illicitement, la non-répartition des missions à l'étranger sur la base de la représentation proportionnelle et recrutement aléatoire et douteux". M. Bouhadja avait répondu, lors d'une réunion tenue la semaine dernière avec les directeurs de l'administration, des finances et des relations extérieurs à l'APN à ces accusations en affirmant que "ces reproches exprimées dernièrement sur la gestion administrative de l'Assemblée n'ont pas fait l'objet de questionnement au niveau des réunions du Bureau de l'APN".

Le président de l'Assemblée a rappelé les instructions qu'il a données à l'administration pour "une bonne application des lois régissant l'action de l'APN". Il a relevé aussi "avoir incité d'une manière continuelle, le comptable à se conformer aux procédures exactes relatives à la gestion financière et à maîtriser les dépenses".