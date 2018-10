Réforme de l’Union Interparlementaire : M. Bensalah présente le rôle de l’Algérie

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, s'est entretenu, en marge de sa participation à Genève, aux travaux de la 139e Assemblée générale de l'Union Interparlementaire, avec des responsables de plusieurs instances et pays, a indiqué un communiqué du Conseil de la nation.

Selon la même source, M. Bensalah a tenu une rencontre avec le président de l'Union parlementaire africaine et le président de l'Assemblée nationale populaire de Guinée-Bissau, Cipriano Cassam, en présence du secrétaire général de l'UPA, avec lequel il a évoqué "les moyens de promouvoir les relations bilatérales entre le Conseil de la nation et le Parlement de Guinée-Bissau mais aussi entre les deux pays".

Aussi, le président du Conseil de la nation s'est réuni avec la présidente du Conseil national de l'Union de l'Etat des Emirats arabes unis, Amel Al Kabissi, en présence du chef de la mission permanente d'Algérie à Genève, Boudjemâa Delmi, une rencontre qui a permis de passer en revue la situation actuelle de l'UIP et le rôle que peut jouer l'Algérie en vue de soutenir le programme de réforme de cette instance".