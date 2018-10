Présidentielle de 2019 : 1.541 magistrats pour présider les commissions électorales

Pas moins de 1.541 magistrats ont été désignés pour présider les commissions administratives électorales à l’échelle nationale, en prévision du prochain scrutin présidentiel. L’annonce a été faite par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, lors de sa visite à la Cour de Boumerdès. M. Tayeb Louh a, à cette occasion, souligné la «grande responsabilité» qui attend ces magistrats chargés notamment de superviser les inscriptions, les radiations, les oppositions et la prise en charge de recours éventuels au niveau des tribunaux, tout en les appelant à conférer

«l’intérêt nécessaire au contrôle des listes électorales».

Dans ce même contexte, le ministre a également mis en avant toute l’importance de la révision ordinaire des listes électorales pour un scrutin crédible. Le garde des Sceaux a rappelé, dans ce cadre, les chiffres inhérents aux législatives du 4 mai 2017 et aux élections locales du 23 novembre 2017. Il sera ainsi souligné qu’il a été enregistré, lors des dernières législatives, 32 actes portant qualification pénale, dont 17 ont été placés sous réserve. « Quinze ont fait l’objet de plaintes, ayant abouti à des décisions judiciaires», précise le ministre.

M. Tayeb Louh relève également que la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) avait enregistré 38 cas de saisine dont 22 avaient fait l’objet de poursuites judiciaires. Pour ce qui est des chiffres qui concernent les élections locales du 23 novembre 2017, ils se déclinent comme suit : il y a eu 184 faits à caractère pénal enregistrés avec 68 qui ont été classés. «Les procédures de poursuite concernant deux autres cas ont été gelées pour immunités parlementaires, alors qu'une action publique a été enclenchée pour le reste des cas». Durant les locales, la HIISE a établi 60 saisines. 35 ont fait l’objet de décisions judiciaires, tandis que 25 ont été classées.

Aujourd’hui et à six mois de la présidentielle d’avril 2019, les magistrats devant présider les commissions administratives électorales à l’échelle nationale sont d’ores et déjà désignés. La HIISE —composée à parité de magistrats proposés par le Conseil supérieur de la magistrature, nommés par le Président de la République et de compétences indépendantes choisies parmi la société civile, nommées par le Président de la République— se prépare aussi pour la prochaine échéance électorale. Les sessions de formations organisées par la Haute instance s’inscrivent d’ailleurs dans ce cadre, comme souligné auparavant par le président de la HIISE, M. Abdelwahab Derbal.



Une rencontre nationale en novembre prochain



Hier, encore, le président de la HIISE a expliqué que la Haute instance s’attelle à assurer le déroulement des opérations électorales dans «les meilleures conditions» et ce, dans un climat «d'impartialité totale, de transparence et d'honnêteté». M. Derbal a aussi mis en exergue le fait que cette instance constitutionnelle s'inscrit dans le cadre d'une vitalité démocratique que connaît le pays, afin de laisser le libre choix au citoyen algérien d’exercer son droit de vote. «La participation des citoyens aux prochaines échéances électorales est un devoir citoyen et constitutionnel», a déclaré M. Derbal, mettant l’accent sur le fait que son instance s’applique à garantir un climat d'équité, de transparence et une compétition loyale. Evoquant la nécessité d’organiser ces rencontres régionales de formation, le président de la HIISE a relevé qu'il s'agit de «rencontres permettant de renforcer et d’actualiser les connaissances de tout un chacun dans la gestion des élections, leur organisation et leur supervision dans les différentes phases du processus électoral, en conformité avec la loi». Il faut souligner que les travaux de cette rencontre régionale ont été axés sur la prochaine échéance électorale, à savoir, «la présidentielle d’avril 2019», les mesures et dispositifs de veille à la régularité du scrutin dans toutes ses étapes, ainsi qu’au rôle de la HIISE dans l’application de la loi. Deux autres conférences du même genre ont été récemment organisées par la HIISE à Constantine et Bejaia. Un autre regroupement régional aura lieu, dans une prochaine, étape dans la wilaya de Tlemcen, avant l’organisation d’une rencontre nationale consacrée aux dispositions réglementaires pénales dans le processus électoral. Cette rencontre nationale sera organisée par la HIISE, à Alger, en novembre prochain. Pour rappel, selon les dispositions de l’article 194 de la Constitution, la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections est présidée par une personnalité nationale nommée par le Président de la République, après consultation des partis politiques. La Haute instance dispose d'un comité permanent et déploie ses autres membres dès la convocation du corps électoral.

La Haute instance veille à la transparence et à la probité des élections présidentielles, législatives et locales et du référendum, depuis la convocation du corps électoral jusqu'à la proclamation des résultats provisoires du scrutin.

Le comité permanent de la Haute instance veille notamment à la supervision des opérations de révision des listes électorales par l'administration ; à la formulation de recommandations pour l'amélioration du dispositif législatif et réglementaire régissant les opérations électorales ; à l'organisation de cycles de formation civique au bénéfice des formations politiques, sur la surveillance des scrutins et la formulation des recours.

Soraya Guemmouri